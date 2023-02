Puterea ține cu dinții de pensiile speciale. Un fost ministru al Muncii desființează proiectul lui Marius Budăi: „O cârpeală”

În condițiile în care eliminarea pensiilor speciale reprezintă un obiectiv important al coaliției de guvernare, când vine vorba de practică lucrurile se împotmolesc. Actualul proiect pentru desființarea pensiilor speciale a fost deja amânat de trei ori în comisii în timp ce un fost ministru al Muncii notează că el oricum va pica la CCR.

Cu toate că Banca Mondială a transmis coaliției de guvernare de la București mai multe recomandări privind abordările cele mai potrivite în privința pensiilor speciale, puterea de la București pare că nu se poate pune de acord asupra proiectului inițiat de ministrul PSD al Muncii Marius Budăi, care este criticat din toate părțile.

Potrivit calendarului România trebuia să facă pași privind pensiile speciale până la finalul lui 2022. Cu toate astea, Marius Budăi a trimis proiectul de lege în Parlament abia în decembrie anul trecut, ajungând pe masa parlamentarilor în februarie 2023, odată cu noua sesiune. Acesta însă pare că nu a reprezentat o prioritate, întrucât dezbaterile asupra proiectului au fost amânate deja de trei ori.

„Puterea nu vrea să le deființeze”

Contactată de Ziare.com, fosta ministră a Muncii Violeta Alexandru a explicat de ce proiectul nu are sorți de izbândă, precum și motivele pentru care coaliția de guvernare nu ar fi oricum obligată prin PNRR să elimine pensiile speciale.

„Proiectul gândit de coaliția PSD-PNL-UDMR este o spoială, o cârpeală, în niciun caz nu se va ajunge la desființarea pensiilor speciale. Nu-și propune acest lucru. Fie pentru că i s-a cerut Băncii Mondiale să nu elaboreze propuneri pentru desființare, fie pentru că de la început nu s-a pună așa ceva în contract, pentru că nu aveau de gând. Vă reamintesc că aceste pensii speciale au fost create în marea lor majoritate de PSD. Ca să fiu corectă, inclusiv din perioada USL, deci din perioada PSD-PNL, respectiv cele ale magistraților de către PNL.

Nu-și vor dori să le desființeze, iar proiectul nu are un cuvânt despre desființare. Drept este că nici în PNRR nu apare cuvântul desființare. Are toate cuvintele din dicționar, optimizare, raționalizare - ce-o însemna acest lucru - toate cuvintele pe care vi le puteți imagina, mai puțin desființare. Deci s-a prevalat acest lucru că în PNRR cine a scris acel capitol nu a prevăzut desființare, și le-a venit ca o mănușă celor două partide mari, care de-a lungul vremii au și creat aceste pensii speciale pentru diferite categorii, într-o manieră netransparentă”, a explicat fosta ministră.

Violeta Alexandru notează apoi că există și alte state care au adoptat pensii speciale, însă acestea au fost transparente și au rezultat ca urmare a unor dezbateri.

„E adevărat că în alte state mai sunt astfel de formule de sprijin, dar ele au fost discutate transparent în societate. Adică societatea a acceptat că în anumite domenii e cazul să sprijine într-un fel sau altul, dar după o astfel de dezbatere și doar după ce avut loc niște reforme în sistemul public. Adică se lucrează pe indicatori de performanță și deci urmează să fie apreciați cei care au făcut performanță în sistemul public. Adică doar după ce ai făcut o așezare corectă a încadrării pe grupe, deoarece din această încadrare pe grupe în sistemul public îți scade și vârsta de pensionare.

La noi ne punem problema unora dintre cei care lucrează în sistemul public să le punem în discuție meritele pentru salariul mare pe care îl au, darămite să le mai dăm și un premiu la pensie, din taxele și impozitele oamenilor. Această componentă, care se numește pensie specială este plătită de taxele și impozitele românilor care muncesc în mediul privat”, a mai adăugat aceasta.

„Este imoral să acorzi bani în neștire”

Mai departe, Violeta Alexandru subliniază că membrii puterii sunt „acoperiți” în privința pensiilor speciale, întrucât „nu scrie în PNRR de desființare. Cine a scris capitolul din PNRR cu privire la pensiile speciale, bănuiesc ministerul Muncii din acea vreme, nu a prevăzut acest obiectiv al pensiilor speciale. Nefiind prevăzut, proiectul depus de cele trei partide din coaliție se potrivește cu ceea ce scrie în PNRR.

E dreptul nostru ca țară să ne facem ordine în acest sistem, iar eu insist pe următorul aspect. Înainte de orice beneficiu la pensie pentru cei merituoși, mai sunt niște lucruri de făcut. Și anume: indicatori de performanță, să primească cine merită. Clarificat regimul incompatibilității pentru că nu mai e de mult ceea ce se credea, și anume că se acordă celor care nu au putut să aibă și alte venituri pe durata activității profesionale. Astăzi pot. S-au făcut tot felul de excepții. Până nu facem ordine în aceste zone, este imoral să acorzi în neștire niște bani din taxele și impozitele oamenilor iar românii cer acest lucru”, mai notează fosta ministră.

Pensiile speciale vs. CCR

Întrebată cât de greu este pentru a se desființa pensiile speciale și care este principala problemă venită din zona politicului, Violeta Alexandru a notat că în principal este o problemă de voință. Aceasta a notat apoi că marți, 28 februarie, a documentat un proiect de lege în acest sens și așteaptă feedback din partea celorlalți parlamentari până ce urmează să îl depună oficial.

„S-a putut în trecut, în vremea guvernului Boc. A trecut de CCR, motiv pentru care am citit cu strictețe ceea ce Curtea a decis la acel moment și anume de acceptare a propunerilor. M-am uitat la toate propunerile Curții Constituționale, m-am uitat cât am putut eu pe legislația din alte țări și din punctul meu de vedere, doar dacă vrei să-i cauți nod în papură, dacă chiar vrei să-i găsești ceva. Dar să zicem că ar ajunge la CCR proiectul pe care l-am inițiat împreună cu echipa de la Forța Dreptei, mă interesează să văd voința în primul rând, a coaliției majoritare și a CCR. Pentru că dacă ar fi o chichiță pe care nu am văzut-o, în mod evident voi ține cont de ele și voi adapta. Dar să pleci din start cu frica că nu trece nimic de Curte, după părerea mea nu induce o atmosferă sănătoasă democratică în această țară și nu vreau să trăiesc cu această frică”, a conchis Violeta Alexandru.

Hibele proiectului

Proiectul nu se atinge de pensiile speciale ale militarilor și polițiștilor, dar prevede mai multe modificări de substanță, precum interdicția ca pensia să depășească salariul de bază sau eliminarea din calculul pensiei a unor sporuri și prime.

Din inițiativa trimisă către Parlament lipsesc mai multe detalii esențiale, cum ar fi calculul impactului economic al acestui proiect de lege. Consiliul Legislativ a atras deja atenția că din categoriile de pensii speciale discutate, doar cele ale magistraților vor fi recalculate, ceea ce poate reprezenta o discriminare. Din acest motiv, sunt șanse bune ca proiectul să pice la CCR, la fel cum s-a întâmplat și cu alte inițiative asemănătoare.

În acest timp, liberalii au transmis mai multe atacuri subtile la adresa ministrului PSD al Muncii. Președinta interimară a Senatului Alina Gorghiu l-a acuzat pe Marius Budăi că a pasat responsabilitatea desființării pensiilor speciale asupra Băncii Mondiale.

„Mă aştept ca domnul ministru să facă în timp accelerat discuțiile cu toţi miniştrii de resort, că vorbim de Apărare, de Justiţie, să integreze observaţiile atât de la Comisie, cât şi de la Banca Mondială pentru că nimeni nu mai doreşte să audă în România că o pensie este mai mare decât venitul în plată, nimeni nu doreşte să mai plătească pensii în România dacă nu s-a contribuit aşa cum trebuie la bugetul de pensii”, a afirmat Gorghiu.

În paralel, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Marcel Boloș a săptămâna trecută un avertisment dur cu privire la banii din PNRR, susținând că planul ar putea ajunge să fie blocat dacă nu se va ajunge la o soluție privind pensiile speciale.

„Deci, varianta cea mai gravă care se poate întâmpla României este ca noi, prin adoptarea unui proiect de lege care nu este în conformitate cu PNRR, să blocăm PNRR, ori luxul acesta nu cred că ni-l permitem, pentru că sunt o serie de contracte de finanțare pe care România le-a avut ca apeluri de proiecte și contracte de finanțare pe care le-a încheiat sau urmează să le încheie”, a transmis ministrul.

