Liberalii anunta un proiect privind tranparenta autorizatiilor de construire in Bucuresti

"Al doilea motiv pentru care am avut initiativa organizarii acestei conferinte de presa este legata de depunerea in cursul acestei saptamani, dupa ce se termina consultarile cu partenerii nostrii de la USR PLUS si de la PMP a unui proiect de hotarare de Consiliu General privind transparenta autorizatiilor de construire din Bucuresti.Apreciem faptul ca orice bucurestean trebuie sa stie ce autorizatie de construire s-a emis in perimetrul in care locuieste, este justificat ca el sa aiba un interes sa stie ce se construieste in jurul casei sale si oferim aceasta posibilitate prin depunerea proiectului care va obliga municipalitatea sa afiseze pe site toate autorizatiile de construire din Bucuresti", a afirmat Violeta Alexandru Ea a mai transmis ca toti consilierii PNL il sprijina pe primarul general in a face curatenie "dupa dezastrul PSD in Capitala" si a pune pe masa proiecte viabile, in limita posibilitatilor financiare.Presedintele PNL Bucuresti a mai precizat ca liberalii vor avea la sfarsitul acestei saptamani un punct de vedere legat de proiectele liberalilor care se regasesc in acest buget."Suntem implicati alaturi de primar in discutiile privind constructia noului buget si la finalul saptamanii vom avea si un punct de vedere cu privire la proiectele liberalilor carese regasesc in acest buget, respectiv la principalele constrangeri pe care bugetul pe 2021 al Bucurestiului il are dupa administratia PSD", a afirmat Violeta Alexandru.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , anunta ca in mai putin de doua luni va face publica o "analiza juridica" a planurilor urbanistice zonale (PUZ) ale fiecaruia dintre sectoarele municipiului Bucuresti, documente a caror aplicare a fost suspendata temporar de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.