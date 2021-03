Taloanele de pensii ar putea fi transmise si electronic. "Ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este depasita"

"Am avut mai multe discutii cu pensionarii despre faptul ca, primind pensia pe card, postasii nu le mai aduc talonul de pensie. Necesar in relatie cu medicul de familie, pentru gratuitatea pe mijloacele de transport etc. (...) Ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu, depasita. Ca si cea privind obligatia de a merge tu la posta pentru un serviciu pentru care statul plateste sa iti fie livrat. Nu mai vorbesc de faptul ca suntem in pandemie si ideea de a merge toti la posta mi se pare neinspirata", a scris Violeta Alexandru pe Facebook Liderul PNL Bucuresti anunta ca va depune un amendament la legea pensiilor."De exemplu, talonul de pensie (mov), pentru cei care primesc pensia pe card, s-ar putea trimite, la cerere, in format electronic. Sau vizualiza chiar din contul individual pe care orice pensionar/angajat il poate avea in platforma CNPP. Voi depune un amendament in legea pensiilor pentru ca taloanele sa se poata trimite si electronic. Daca ne axam pe principiul nu se poate, atunci nu se va putea moderniza niciodata nimic", a mai afirmat deputatul liberal.