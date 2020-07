Primarul sectorului 6 sustine ca nu a trimis nicio persoana care sa bruieze evenimentul PNL. Ministrul Muncii: "Imi pare rau ca PSD se foloseste de necazurile oamenilor"

Precizarile sale vin in contextul in care conferinta de presa pe care a sustinut-o presedintele PNL Bucuresti, ministrul Muncii Violeta Alexandru , a fost intrerupta de un pensionar care i-a solicitat marirea pensiilor."Primul lucru pe care ar fi trebuit sa il faca doamna ministru Violeta Alexandru era sa isi ceara scuze cetatenilor din sector pentru dezastrul lasat de guvernarea liberala dupa mandatul 2012 - 2016. Ar face bine sa nu denatureze realitatea si sa nu se mai filmeze in fata cladirilor proprietate privata, pe care le prezinta ca fiind in administrarea Primariei Sector 6, pentru ca nu sunt. Nicio persoana care a participat la acest eveniment nu a fost trimisa de PSD sau de autoritatea locala. Alta dezinformare transmisa de doamna ministru si echipa PNL Sector 6", precizeaza Gabriel Mutu.Violeta Alexandru a prezentat, duminica, raportul "Cartea Neagra a guvernarii locale 2016 - 2020 Mutu/PSD". Un pensionar a venit in fata pupitrului la care se afla Violeta Alexandru si a inceput sa-si strige nemultumirile, cerand marirea pensiilor si acuzand actuala guvernare de minciuna.Ministrul Muncii si-a intrerupt conferinta de presa, mergand sa discute cu persoana nemultumita. "Imi pare rau ca PSD se foloseste de necazurile oamenilor. Nu asa se face politica in Romania. PSD foloseste oamenii pentru a arata, chipurile, ca le pasa. Nu aceasta este maniera in care se face administratie in Romania, trimitand pensionari amarati sa se exprime la o conferinta de presa pentru a perturba prezentarea pe care o facem astazi", a spus Violeta Alexandru.La randul sau, Ciprian Ciucu a sustinut ca pensionarul ar fi fost trimis de actualul primar al Sectorului 6, Gabriel Mutu, pentru a "bruia" evenimentul."Ne asteptam la un astfel de bruiaj, pentru ca am stiut de acum o jumatate de ora ca Gabriel Mutu a trimis mai multi pensionari de la organizatia PSD Sector 6 special pentru a bruia acest eveniment. Este tipic lui Gabriel Mutu. Ideea principala este ca PNL in Sectorul 6 sa nu isi duca mai departe mesajul si pur si simplu sa fie bruiat cu astfel de evenimente care sa capteze stirile diseara in loc sa capteze ce are de spus practic candidatul PNL la Sectorul 6", a aratat Ciucu.