Reactia Violetei Alexandru, dupa ce un barbat a incercat sa isi dea foc in fata Ministerului Muncii: "A fost invitat sa discutam, dar a refuzat"

"Pe mine m-a interesat ca domnul sa fie in regula. A fost invitat sa discutam, dar a refuzat. Este o persoana cu care am avut o convorbire telefonica, acum ceva vreme, si a vazut la mine disponibilitatea de dialog. Ma duc sa ma documentez, sa vad care este situatia in detaliu. El reclama ca una dintre hotararile judecatoresti pe care le-a depus si le-a castigat nu a fost pusa in aplicare. Insa ceea ce m-a interesat a fost ca sanatatea dumnealui sa fie in regula si am venit sa ma asigur ca asa stau lucrurile.Sincer, nu imi doresc sa ies in evidenta sau sa considerati ca am venit aici sa fac un subiect de presa. Dorinta mea a fost sa vad ca e in regula. Sunt colegii de la Ambulanta care fac procedura standard.Jandarmeria a fost acolo, l-au rugat sa nu isi dea foc hainelor pe care le avea, nu s-a intamplat nimic. Eu am vrut sa ii spun domnului ca ramanem in contact si eu, si personalul Casei de Pensii. Este o chestiune tehnica pe care trebuie sa o clarifice angajatii.Nu asta este solutia, sa ne dam foc! Important este sa pastram un canal de dialog si ma voi asigura ca asa se intampla!", a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru "Astazi, in jurul orei 12.00, jandarmii si politistii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au imobilizat, in fata sediului Ministerului Muncii si Protectie Sociale, un barbat ce intentiona sa isi provoace leziuni. Hainele pe care le purta emanau un puternic miros de benzina si asupra sa au fost gasite o bricheta si un recipient cu lichid inflamabil.Barbatul a fost preluat si condus la sediul subunitatii de politie , competenta teritorial. A fost solicitat sprijin medical de specialitate pentru evaluarea persoanei", a transmis Politia Capitalei.