Roman, despre Violeta Alexandru: A "mostenit" 19.000 de dosare nesolutionate si le-a adus la zero. Sincer, nu am inteles de ce a fost schimbata

"A fost unul din cei mai buni ministri ai Guvernului PNL! A "mostenit" peste 19.000 de dosare nesolutionate si le-a adus la ZERO, intr-un an. Sincer, nu am inteles, de ce a fost schimbata! Ca de altfel multi romani! Nimeni nu e ministru pe viata, dar sa schimbi lucrurile cand ele merg bine, nu prea pot intelege! Victoria nu este doar un alt prenume al Violetei Alexandru, ci si o tinta pe care ministra liberala a atins-o! A muncit enorm, a fost modesta si cum se spune, si-a vazut de treaba!", a afirmat Florin Roman, marti seara, intr-o postare pe Facebook El a facut referire la negocierile politice atat pentru Bucuresti, cat si cele pentru structura Guvernului."Politic, Violeta poarta tinicheaua unui loc 3 pe Bucuresti, dar aici, practic a cazut victima celor care au negociat prost pentru PNL pe Capitala, asa cum au facut si cu structura noului guvern, unde din pacate, din toti asii, noi nu am tras nici unul! Pentru munca ta si reprezentarea PNL in guvern, un sincer bravo, Victoria Violeta Alexandru !", a incheiat Florin Roman.In postari anterioare, el a criticat faptul ca fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru si fostul ministru de Interne Marcel Vela nu au fost invitati, in mod simbolic, la debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. "Un simplu multumesc pentru ce au facut in timpul pandemiei era suficient. In schimb l-au invitat pe controversatul deputat PSD , Streinu Cercel!", a scris Roman.In sedinta Biroul Politic National al PNL de saptamana trecuta, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan , dar si Florin Roman l-au acuzat pe Ludovic Orban ca a cedat ministere importante doar pentru a-si asigura presedintia Camerei Deputatilor. Rares Bogdan a reprosat cedarea Ministerului Dezvoltarii, iar Roman l-a acuzat pe Orban ca incearca sa-l intimideze si l-a amenintat ca va face turul Romaniei pentru a le spune primarilor ca a vandut partidul pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor.