VIDEO Candidatul Dreptei la Sectorul 5, huiduit de un grup de protestatari. Violeta Alexandru: "Acesta este PSD in Bucuresti"

La eveniment au mai fost prezenti candidatul sustinut de PNL si USR PLUS pentru Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan , presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru , presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu "Transmit domnului Florea un mesaj: nu ne vom lasa intimidati de oamenii pe care ii plateste si ii trimite aici sa ne fluiere, sa tipe. Vom face ceea ce este necesar pentru cetatenii Sectorului 5, vom incuraja investitiile private si vom investi din banii publici, corect, in Sectorul 5. Vom face tot ce este necesar pentru ca oamenii sa nu se mai simta captivi. Oamenii din Sectorul 5 nu sunt la dispozitia primarului, ci primarul este la dispozitia cetatenilor. (...) Vom investi in educatie, vom incuraja educatia duala in Sectorul 5, pentru ca oamenii care au nevoie de cursuri de calificare sau recalificare trebuie sa aiba acces la acestea. Vom investi in infrastructura", a spus Cristian Bacanu.Violeta Alexandru a acuzat PSD ca ar fi trimis "un grup de agitatori" pentru a impiedica sustinerea declaratiilor de presa."PSD si-a trimis un grup de agitatori care sa ne impiedice sa vorbim. O spun direct locuitorilor Sectorului 5: PSD nu ne va impiedica sa vorbim. Agitatorii pe care ii trimite, intimidarea pe care o face nu ne vor impiedica sa vorbim exact despre ceea ce vedem cu totii ca se intampla in Sectorul 5: fals in documente, cheltuire de bani publici pentru grupuri de interese, folosirea institutiilor publice pentru scopuri politice. Sectorul 5 este un sector captiv in mainile PSD. (...) In primul rand, trebuie facut curatenie in Primaria Sectorului 5. Sunt o groaza de cheltuieli cu privire la care Cristi Bacanu va face lumina, pentru ca inceputul mandatului lui in primarie trebuie sa fie asezat pe curatenie si corectitudine in cheltuirea banilor publici", a spus Violeta Alexandru.Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, a declarat ca nu il impresioneaza huiduielile si ca a intrat in politica pentru a combate folosirea puterii in scopuri personale."Genul acesta de huiduieli din partea sustinatorilor actualului primar nu ne impresioneaza. Am intrat in politica tocmai din cauza acestui gen de a face politica, un gen violent, un gen in care, atunci cand prinzi puterea, o folosesti in scopuri de partid si in scopurile personale. (...) Cristi Bacanu este un om alaturi de care combateam in epoca Dragnea, acea epoca neagra a istoriei noastre recente. Alaturi de el, in toate studiourile, sustineam statul de drept, reformele corecte, Uniunea Europeana si parcursul european al Romaniei", a spus deputatul USR.Nicusor Dan a apreciat ca in Sectorul 5 "administratia PSD nu a tinut cont de nevoile reale ale cetatenilor", precum educatia, locurile de munca sau conexiunea cu orasul."Ce a facut primarul Sectorului 5? A facut festivaluri in care a cheltuit, a aruncat cu bani. Si-a scris numele pe toate gardurile, si-a scris numele pe masinile de gunoi. Acesta este un mod de a face politica care trebuie sa nu mai existe in administratia din Bucuresti. Cristian Bacanu este un om serios, un profesionist, un avocat care a aparat cauze civice in fata abuzurilor autoritatilor. Sunt convins ca poate sa duca Sectorul 5 in secolul XXI, acolo unde bucurestenii merita. (...) Propunem metrou de suprafata, mari parcari la intrarea in oras. Prin aceste solutii vei putea sa ajungi din Ferentari, din Giurgiului intr-o jumatate de ora in Pipera, acolo unde sunt locuri de munca. (...) Sectorul 5 are nevoie de regenerare urbana, pentru ca sunt niste strazi uitate de lume", a spus Nicusor Dan.