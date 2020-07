Violeta Alexandru, despre candidatii la primariile de sector: PNL nu are aroganta de a impune anumite pretentii

"Discutiile cu partenerii nostri de Opozitie, in acest moment, la PSD in Capitala si speram ca partenerii nostri de guvernare locala de foarte curand - sunt in plina desfasurare si cred ca ne apropiem de final. (...) Am avut si am totala disponibilitate de a ajunge la un acord din doua motive: obiectivul foarte clar (...) este ca administratia PSD trebuie sa plece din Capitala, modul in care au gestionat acest oras este falimentar, este kitchos, este un mod de a guverna bazat pe risipa si rezultate spre zero. Obiectivul meu este sa inlaturam PSD din conducerea administratiei locale din Bucuresti. (...)Imi doresc sa existe aceasta colaborare dintre noi, cred ca avem multe puncte care ne unesc si as prefera sa ne concentram pe acestea si mai putin pe orgolii, pe chestiuni care tin de simpatia sau antipatia pentru o persoana sau cealalta", a declarat Violeta Alexandru, sambata, intr-o conferinta de presa.Ea a a aratat ca PNL isi doreste sa aiba alaturi "orice formatiune politica indiferent de marimea ei" pentru schimbarea actualei administratii de la nivelul Capitalei."Suntem in discutii cu PMP si cu USR PLUS si cu alte formatiuni politice. Am dat toate semnalele de dorinta de a ne coaliza si de a ne uni fortele pentru ca obiectivul este mult prea important si sunt convinsa ca toti ne dorim acest lucru. (...) Noi cream cadrul de a ne intalni intr-un cadru comun, nu avem aroganta de a impune anumite pretentii, ba dimpotriva suntem suficient de deschisi si de dispusi sa ajungem la un punct comun in care toate partile sa simta ca realmente s-a plecat pe o coalitie bazata pe incredere reciproca si pe disponibilitate reciproca de a avea un rezultat bun. (...)Suntem genul de partener foarte respectuos fata de cealalta parte. Nu am fost noi cei care am impus, care am avut pretentii, care am blocat sau care am pus inainte obiectivul nostru in fata obiectivului general la care tinem foarte mult si anume formarea unei coalitii si a unei asocieri de forte politice care sa determine inlaturarea primarilor PSD din Bucuresti in sensul de majoritate in consilii si a primarilor PSD de la sectoare", a adaugat Violeta Alexandru.Ea a negat faptul ca PNL ar fi decis sustinerea unui anumit candidat pentru Primaria Sectorului 1."Nu s-a luat o decizie cu privire la candidati, nu vad sigla PNL pe niciun panou. (...) Nu pot sa interzic nimanui sa exprime opinii in ce mod considera ca este mai bine pentru sine, dar in niciuna din imagini nu aveti sigla PNL pentru ca adevarul este ca noi ne-am respectat partenerii de discutii si nu am nominalizat candidatii. (...) In mod evident in foarte scurta vreme vom anunta rezultatele in spatiul public si veti vedea inclusiv panouri cu cei pe care ii vom sustine in administratia locala", a adaugat liderul PNL Bucuresti.Despre o posibila amanare a alegerilor locale, Violeta Alexandru a afirmat ca liberalii isi doresc ca acest scrutin sa se desfasoare si ca "cei care au toate elementele" trebuie sa precizeze daca este nevoie de o astfel de masura.