Violeta Alexandru, atac la Florin Cîțu în urma scandalului dintre PNL și USR PLUS la Sectorul 1: "A fost absent în loc să ajute"

Contrele vin după ce premierul a afirmat marți că nu este responsabilitatea sa să intervină în scandalul dintre consilierii PNL de la Sectorul 1 și edilul Clotilde Armand , ci a președintelui PNL București.„După problemele guvern ării, ne-am mutat la problemele Bucureștiului?Eu înțeleg că Florin Cîțu nu s-a împăcat niciodată cu ideea că, acum un an, am fost aleasă Președintele PNL București. A fost absent în loc să ajute. Părea că aștepta la cotitură. Nu este o abordare constructivă pentru binele PNL București. Are acum posibilitatea să conducă după cum crede că e mai bine. Cu respect, aș recomanda, pentru autoritatea noului Președinte de la București. Am încredere”, a relatat Violeta Alexandru pe Facebook Fostul lider PNL București a subliniat apoi că îl susține pe Nicușor Dan și le-a sugerat și restul iberalilor să „pună umărul la treabă” pentru a-l sprijini pe primarul General.„La București, îl susțin pe Nicușor Dan. Am spus-o din nou, în modul meu asumat, sâmbătă. Dincolo de orice interes politic, susțin un om la greu, pentru binele Bucureștiului. Știu ce a preluat după PSD Liberalii sunt oameni corecți. Îmi susțin toți colegii și partenerii cu care plec la drum din momentul în care decidem să construim un proiect împreună. A pleca la câteva luni de lângă un coechipier, a nu fi corect cu el e doar un calcul politic mic cu efecte mari asupra Bucureștiului. Pe mine mă interesează să pun interesele oamenilor pe primul loc iar, în acest caz, Bucureștiul chiar are nevoie ca toată lumea să pună umărul la treabă. Am fost lângă Nicușor Dan când lupta să primească sprijin de la guvern la momentul adoptării bugetului. Ar fi fost bine să îl primească. Un moment complicat”, a adăugat Violeta Alexandru.Reacția fostului ministru al Muncii vine duipă ce Florin Cîțu a declarat marți seară că în Sectorul 1 al Capitalei, scandalul dintre aleşii locali trebuie rezolvat la nivelul coaliţiei, nefiind responsabilitatea sa, în calitate de prim ministru, să intervină. Cîţu a mai transmis că era o responsabilitate a fostului preşedinte al PNL Bucureşti să intervină în scandalul din sector, fiind vorba despre o coaliţie politică.Sâmbăta trecută Violeta Alexandru a pierdut alegerile pentru șefia PNL București în favoarea candidatului susținut de Florin Cîțu, Ciprian Ciucu . La congresul din toamnă pentru șefia PNL, Violeta Alexandru îl susține pe Ludovic Orban