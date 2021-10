Fosta șefă a PNL București critică filiala din Capitală pentru lipsa de rezultate: "La fiecare 2-3 săptămâni, îl mai ameninţă puţin pe Nicuşor Dan"

Fostul lider al PNL Bucureşti Violeta Alexandru a precizat că filiala liberală din Capitală îl ameninţă, la interval de două sau trei săptămâni, pe primarul general Nicuşor Dan, pentru a îşi acoperi lipsa de rezultate. „Până acum, în Bucureşti, eu aş fi luat două bulevarde şi le făceam lună (inclusiv mă asiguram că se întâmplă, de exemplu, ceva atât de simplu – marcaje sensuri de mers pe carosabil) după care mă mutam la alte două. Le puneam la punct şi pe acelea. Să se vadă că acolo unde se ocupă liberalii, se fac lucruri concrete”, a mai spus Alexandru.

„Mi se pare mie sau pentru a acoperi lipsa de treabă, de rezultate, la fiecare 2-3 săptămâni, PNL Bucureşti îl mai ameninţă puţin pe Nicuşor Dan? Până acum, în Bucureşti, eu aş fi luat 2 bulevarde şi le făceam lună (inclusiv mă asiguram că se întâmplă, de exemplu, ceva atât de simplu – marcaje sensuri de mers pe carosabil) după care mă mutam la alte două. Le puneam la punct şi pe acelea. Să se vadă că acolo unde se ocupă liberalii, se fac lucruri concrete. Sau, începeam cu 5 linii RATB şi le puneam la punct de la A la Z, curăţenie interior maşini, trasee, sistem informare cetăţeni. Ca să dau doar două exemple din zonele de competenţă ale liberalilor în Bucureşti. Nu ne opreşte nimeni să facem treabă. Până să reproşăm altora, să ne punem noi la punct. Şi vom avea mai mare credibilitate”, a scris Violeta Alexandru, luni pe Facebook.

Deputata PNL a mai spus că este foarte păcat pentru toţi liberalii corecţi şi competenţi cum a procedat Horia Scarlat care a agresat o jurnalistă la Congresul PNL.

„Mai nou, pare că îl luăm pe N. Dan la rost despre viziunea privind Bucureştiul. Florin, sper că nu îl ia la rost Silviu Mototolea care conduce PNL Sector 4 şi PNL Bucureşti sau Horia Scarlat susţinut de PNL Sector 2, un om pe care l-am văzut extrem de implicat, cu metodele lui, în desfăşurarea alegerilor de la Bucureşti/de la Congres şi care, cu acordul PNL Bucureşti, a ajuns de câteva zile demnitar în Guvern? Azi, în prima zi a mandatului său, bănuiesc că a intrat mândru pe poarta Guvernului României. A înţeles că aşa se face politică în PNL; cu agresarea jurnaliştilor (conform declaraţiilor jurnalistei - o persoană foarte respectată în presa românească), avansezi în PNL. Ce păcat! Pentru toţi PNLiştii corecţi şi competenţi care meritau să fie văzuţi şi respectaţi şi care lucrează cu seriozitate acolo unde sunt, sperând să vină şi pentru ei, într-o zi, propunerea de a se alătura echipei liberale de la Guvern”, a adăugat Alexandru.

Ea a mai afirmat că nu a susţinut niciodată oameni care nu aveau o conduită potrivită, deşi au existat insistenţe.

„În pofida insistenţelor, nu am susţinut oameni cu o conduită care nu avea nimic în comun cu ceea ce îmi doream să promoveze PNL Bucureşti. M-a costat abordarea mea exigentă dar nu regret nicio clipă. Din respect pentru liberalii din Bucureşti care nu au nimic de-a face cu obrăznicia, cu îngâmfarea, cu fake membership pentru a câştiga cine trebuie, cu metode PSD-iste de a face politică. 2 ani am curăţat cât am putut. Sper că nu a fost ... în zadar”, a mai scris Violeta Alexandru.

Aceasta a mai explicat că Nicuşor Dan este acum luat la rost tocmai cu lucrurile specificate în programul de guvernare şi pe care liberalii organizaţiei PNL din Capitală le-a distribuit bucureştenilor în campanie, în pliante.

„Viziunea cu care este, din nou, luat la rost Nicuşor Dan, se găseşte chiar în programul de guvernare local asumat de Nicuşor Dan şi pe care noi, liberalii, l-am susţinut şi distribuit bucureştenilor în pliante, în campanie. Când spui cuiva că îl susţii, nu cauţi motiv de ceartă. În această viziune, avem un singur oraş coordonat de Primăria Capitalei, o instituţie care trebuie să se ocupe de investiţiile mari din Bucureşti. Ele nu ar fi trebuit să fie la sectoare, ar fi contra unei dezvoltări armonioase. Atunci când eşti primar de sector, ai tendinţa de a submina Primarul General, uitând că eşti şef al unei subunităţi administrativ – teritoriale a Capitalei. Cele mai grave dezorganizări în Bucureşti s-au produs când şefi la organizaţiile politice din Bucureşti erau primari de sector. Vezi Vanghelie - PSD. Trebuie să evităm acest lucru. Nu aş vrea ca în 2024 când ne întreabă bucureştenii ce am făcut, să le răspundem: ne-am certat, ne-am impus personalitatea. Nu viziunea e problema ci îmbunătăţirea managementului în Primăria Capitalei. Prea mulţi şefi, prea multe orgolii, prea multe scuze, prea puţină treabă”, a conchis Alexandru.

Ads