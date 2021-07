Violeta Alexandru, despre banii direcționați de la centru către localități: Nu reprezintă o favoare, este dreptul dumneavoastră

Violeta Alexandru le-a atras atenția colegilor săi din PNL Sălaj asupra faptului că la conferinţele judeţene de alegeri din partid se vorbeşte despre bani, aceasta subliniind că fondurile direcţionate de la centru către localităţi nu reprezintă o favoare acordată de către politicienii de la centru celor din teritoriu. Ea s-a referit, astfel, la faptul că Guvernul condus de Florin Cîțu, contracandidatul lui Ludovic Orban , va face rectificarea bugetară cu o lună înainte de congresul de alegeri din PNL."Orice premier liberal era în acest moment în Guvernul României trebuia să facă ceea ce e normal să facă pentru dumneavoastră şi pentru nevoile pe care le aveţi", le-a spus Violeta Alexandru delegaţilor prezenţi sâmbătă după amiază la conferinţa de alegeri a PNL Sălaj."Sunt la şaptea întâlnire la care am primit invitaţie – şi mulţumesc domnului preşedinte Bode - la toate se vorbeşte despre bani. Şi este normal să fie aşa. Dar vă spun un lucru, stimaţi colegi şi sunteţi aici, în sală, oameni cu mult mai multă experienţă decât am eu: aceşti bani nu sunt o favoare pentru dumneavoastră. Orice premier liberal era în acest moment în Guvernul României trebuia să facă ceea ce e normal să facă pentru dumneavoastră şi pentru nevoile pe care le aveţi.Nu reprezintă o favoare, este dreptul dumneavoastră să aveţi acces la aceşti bani pentru că aţi muncit în fiecare zi să vă dobândiţi mandatele pe care le-aţi dobândit, pentru că aţi promis nişte lucruri şi aţi promis ştiind că o echipă de la Bucureşti trebuie să se întoarcă cu respect faţă de dumneavoastră şi trebuie să facă parteneriat cu dumneavoastră, indiferent cum se numeşte acea persoană.Acest lucru l-am învăţat de la Ludovic Orban. Eu sunt formată de preşedintele Orban, nu am să fac un secret din acest lucru. Eu sunt un om care a văzut în el modul în care lucrează cu fiecare dintre dumneavoastră indiferent de funcţia pe care o aveţi", le-a spus Violeta Alexandru colegilor si din PNL Sălaj.Aceasta a arătat că ideea unui "suflu nou care înlocuieşte un suflu vechi" este "un pericol" în care PNL a intrat."Acesta este pericolul în care am intrat: genul acesta de discurs cu suflul nou care înlocuieşte suflul vechi care nu mai are nicio calitate, genul acesta de discurs care ne împarte în două echipe şi acuma suntem în război care să ne spunem celorlalţi: ba tu jigneşti primul! Genul acesta de abordare nu are cum să ducă la uniune, ci dimpotrivă", a mai afirmat Violeta Alexandru în discursul său.