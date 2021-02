Violeta Alexandru, despre votul PNL privind suspendarea PUZ-urilor in Bucuresti: "Doi ani este mult"

Violeta Alexandru a precizat doar ca PNL doreste ca aceasta situatie sa nu fie taraganata inutil si sa se faca foarte repede demersurile necesare. Sedinta consiliul general ar fi trebuit sa inceapa vineri, 26 februarie, la ora 11.00 , conform anuntului oficialilor din primarie. Cu toate acestea, sedinta n-a inceput nici pana la ora 15.00, deoarece se dezbate in comisii durata in care sa fie suspendate planurile urbanistice de sector."Succes colegilor mei la sedinta de Consiliu General. Toate consultarile de care ei au avut nevoie au fost facute, inclusiv pentru propunerile de proiecte de hotarari ale Primarului General pentru suspendarea PUZ-urilor. De aici, am incredere in ei ca vor lua cele mai juste decizii. Mergem - asa cum am mers din prima zi in care PNL a luat decizia sustinerii lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei - alaturi de Primarul General, in eforturile lui de a opri practicile de construire ilegala din Bucuresti. Cu cat mai repede se poate interveni in cadrul PUZurilor corectand UTR-rile (zonele) in care, astazi, sunt indicii ca s-ar dezvolta constructii care abuzeaza orasul, cu atat mai bine", a scris, vineri, pe Facebook , Violeta Alexandru.In legatura cu termenul de suspendare, Alexandru a scris: "3 luni, 5 luni, 6 luni; nu este nimeni nici absurd, nici rigid. Dar da, PNL doreste rezolvare ferma si prompta a problemelor din moment ce sunt identificate. Cat de repede se pot indeplini toate termenele. Fara sa se traga de timp, fara termene lungi pentru ca termenele lungi inseama ca se va incepe treaba (curatenia) in ultimul moment si pierdem timp. Dupa sedinta de Consiliu General de astazi pentru care Primarul stie ca are sustinerea noastra in propunerea facuta, trebuie inceputa curatenia fara amanare. Din respect pentru bucuresteni, cu dorinta sincera de a avea o Capitala civilizata".Aceasta afirma ca a inteles mesajul oamenilor, acela de a "se apuca de treaba"."Cum sa nu sustinem propunerea de curatare a PUZurilor in zonele cu probleme pe care Nicusor Dan ne-a inaintat-o? Primarul stie ca suntem cei mai corecti sustinatori. Nu vreau sa ajungem la jumatatea mandatului si sa incepem sa ne scuzam. Cine a facut sau se pregatea sa faca investitii mutiland orasul, nerespectand legea, nu trebuie sa mai aiba nicio legatura cu decidentii primariei. S-a terminat cu aceste practici marca PSD . De acum inainte, cine respecta legea, cine nu a gresit cu nimic ci are un proiect corect de implementat, poate contribui la dezvoltarea orasului pentru ca Bucurestiul are nevoie de dezvoltare", a mai scris aleandru.Aceasta afirma ca o suspendare pentru 2 ani este mult."Cine este corect nu poate fi pus in genunchi printr-o suspendare a cadrului normativ pe 2 ani. E mult. Orice om decent intelege ca se face o suspendare pentru a se rezolva niste probleme (care vin de la PSD) dar se asteapta sa le rezolvam, nu sa dureze cu anii. Este profund incorect pentru oamenii cinstiti din acest oras sa fie amestecati cu cei care incalca legea, cei care sunt smecheri si cred ca sunt deasupra regulilor. Daca avem aceasta abordare si amestecam lucrurile, blocam orasul.", afirma Alexandru.Aceasta precizeaza ca nu are nicio legatura cu "vreo mafie imobiliara": "Aruncarea in spatiul public a unor suspiciuni de interese obscure sunt doar strategii menite sa puna presiune pe deciziile PNL. Urat din partea celor care arunca ura fara sa aiba disponibilitate la dialog si la dezvoltare legala, civilizata, curata in Bucuresti. De aceea consider termenul de 2 ani propus de USR Plus lui Nicusor Dan ca fiind mult. Intre cele doua termene, se poate discuta orice dar fara sa se traga de timp. Deciziile ferme se iau la inceputul mandatului iar Primarul Nicusor Dan si PNL isi asuma decizii ferme"."Nu avem nimic de ascuns, PNL va vota si va argumenta tot timpul votul la vedere. Noi suntem corecti cu bucurestenii si decisi sa facem treaba. Astept cu incredere rezultatul votului Consiliului General pentru a incepe normalitatea in Bucuresti in materie de dezvoltare urbana. Sustinem demersul Primarului General si suntem pentru respectarea legii in Bucuresti", a mai scris Violeta Alexandru.