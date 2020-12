Violeta Alexandru: Nicusor Dan este bucurestean si votul sau va fi pentru lista PNL Bucuresti. Vom corecta in Parlament toate populismele, toate legile calcate in picioare de PSD

"Multumesc Nicusor Dan! Intre primarul general al Capitalei si premierul Romaniei, Ludovic Orban , si echipa guvernamentala este o relatie foarte corecta. Intre primarul general al Capitalei si presedintele PNL Bucuresti este o relatie foarte corecta. Consilierii generali PNL din Consiliul General vor lucra cu primarul general si vor sustine proiectele acestuia. Este o relatie corecta si in baza acestei relatii corecte Nicusor Dan a facut declaratia pe care o cunoasteti, si anume ca voteaza lista PNL. Nicusor Dan este bucurestean si votul sau va fi pentru lista PNL Bucuresti, motiv pentru care ii multumesc foarte mult", a afirmat Violeta Alexandru intr-o conferinta de presa.Potrivit acesteia, decizia lui Nicusor Dan de a vota lista PNL Bucuresti "este spre binele" Capitalei."Bucurestiul, spre deosebire de celelalte municipii din tara, are nevoie de proiecte de o cu totul alta anvergura, are nevoie de investitii si in primul rand are nevoie sa rezolve problemele urgente care se vad cu ochiul liber. Ca sa rezolve aceste proiecte, primarul general are nevoie de sprijin. Scopul lui este acela de a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti si care a adus acest oras in faliment, de a le corecta, de a le pune la punct si de a construi in continuare proiecte de investitii care sa schimbe calitatea vietii in Bucuresti. Nu este vorba doar despre o relatie de incredere intre niste oameni, este vorba despre un obiectiv asumat al primarului general pe care atat Guvernul cat si organizatia PNL Bucuresti il sustin - si anume acela de a dezvolta Capitala Romaniei", a aratat liderul PNL Bucuresti.Prioritatile legislative ale PNL Bucuresti pentru noua legislatura vizeaza un set de proiecte care cuprind cinci mari obiective, unul dintre acestea fiind corectarea "tuturor populismelor, a tuturor legilor calcate in picioare de PSD", a declarat Violeta Alexandru."In primul rand vom corecta toate populismele, toate legile calcate in picioare de PSD. Sprijinul pentru mediul de afaceri, pentru pastrarea locurilor de munca anul viitor are nevoie de corectarea tuturor populismelor cu care PSD a tratat initiativele guvernamentale. Primul nostru obiectiv este sa ne asiguram ca din Parlament toate deciziile guvernamentale beneficiaza de sprijinul necesar ca sa putem ajuta in continuare atat antreprenorii cat si romanii sa-si pastreze locurile de munca. In activitatea mea la minister m-am lovit aproape zilnic de o atitudine a PSD menita efectiv sa submineze, sa faca programele guvernamentale de sprijin pentru antreprenori si pentru angajati sa nu functioneze. PSD se bucura daca noi esuam si daca nu ducem la indeplinire programele de sprijin pe care le-am initiat. Primul scop este sa corectam toata aceasta avalansa de amendamente care au facut acte normative ale Guvernului sa fie inaplicabile", a spus Violeta Alexandru intr-o conferinta de presa.Al doilea obiectiv al PNL Bucuresti este sa asigure in Bucuresti si in marile municipii cadrul legal pentru a creste calitatea vietii."Ne propunem sa initiem un pachet de norme care sa ajute bucurestenii sa acceseze servicii de calitate, indiferent de sectorul in care locuiesc. Nu este normal ca intre sectoarele Capitalei calitatea si costul serviciilor de utilitate publica sa difere atat de mult. (...) In al doilea rand ne preocupa sa sprijinim parintii care doresc sa revina la serviciu pana la perioada de doi ani de crestere a copiilor. Si, in acest sens, pentru ca stim ca ceea ce lipseste este infrastructura, dincolo de sprijinul financiar, vom initia in primele luni un proiect care sa sprijine angajatorii cu peste 50 de angajati sa dezvolte in incinta companiilor sau institutiilor spatii de crese pentru copiii angajatilor. (...) Este o masura care va ajuta atat parintii cat si administratia in solutiile limitate pe care le are de construire de crese in centrul Capitalei, in zonele populate in care de fapt lucreaza parintii", a explicat liderul PNL Bucuresti.Al treilea obiectiv pe care liberalii si-l propun pentru urmatoarea legislatura este acela de a sprijini din Guvern toate proiectele de digitalizare a Romaniei."Romania si Bucurestiul cu precadere trebuie sa se modernizeze. Digitalizarea, folosirea tehnologiei pentru accesarea facila a serviciilor publice nu este doar un obiectiv guvernamental. Ca Guvernul sa poata sa dezvolte toata infrastructura prin care cetatenii sa fie la un click distanta fata de serviciile publice trebuie sa existe sprijin in Parlament si ne asumam ca toate initiativele care prevad hartii, documente, tot felul de alte lucruri clasice pe hartie sa fie simplificate, modernizate si inlocuite cu serviciile electronice care sa faciliteze accesul oamenilor la servicii de calitate", a spus ministrul Muncii, care a adaugat ca masura raspunde si solicitarilor mediului de afaceri.PNL Bucuresti isi propune totodata sa sprijine educatia tinerilor, in acest sens urmand sa fie depus un proiect de lege privind sustinerea Bacalaureatului international, astfel incat tinerii sa fie compatibili cu sistemele de invatamant din strainatate, inclusiv pe o componenta de voluntariat care se va dezvolta in scolile din Romania.Un alt obiectiv "major" al PNL Bucuresti se refera la revizuirea Constitutiei."Constitutia Romaniei are nevoie sa fie modernizata. (...) Ne angajam sa contribuim inclusiv pentru punerea in aplicare a Referendumului initiat de presedintele Romaniei in 2019. Desigur, prin juristii care sunt membri ai echipei PNL Bucuresti, ne vom implica in proiecte care sa vizeze reformarea CCR . (...) Duminica, pe 6 decembrie, bucurestenii au de facut o optiune intre o echipa decisa sa lucreze cu primarul general pentru dezvoltare Capitalei si o gasca care, dupa ce a pus Capitala pe butuci, dupa ce a falimentat-o, vrea sa se mute in Parlament si sa se bucure de imunitate. Are de ales cel care merge la vot in Bucuresti intre o echipa de oameni seriosi, apartinand unui PNL Bucuresti reformat, schimbat, care si-a recunoscut greselile si care si le-a corectat, si o gasca ce se ocupa de excursii la Monaco, de cumparat diamante, de jignit, de folosit banii publici pentru propriile interese. Optiunea de vot va determina covarsitor dezvoltarea acestui oras si ma adresez tuturor bucurestenilor care isi iubesc orasul sa faca o optiune pentru binele Capitalei", a concluzionat liderul PNL Bucuresti.