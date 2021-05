Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, de partea organizatorilor de evenimente: Riscam sa punem in genunchi aceasta industrie

"Se greseste fata de organizatorii de concerte, evenimente in aer liber, nelasandu-i sa inceapa treaba. Asa cred. Se greseste nedandu-le un orizont previzibil, in conditiile in care aceste evenimente nu se organizeaza de azi pe maine, ci e nevoie de o planificare mai ampla. Riscam sa punem in genunchi aceasta industrie al carei rol, dincolo de impactul in economie, este crucial in reechilibrarea mentala a oamenilor, dupa un an de restrictii. Macar un proiect pilot. Eu inteleg si sprijin faptul ca autoritatile cauta sa stimuleze vaccinarea! Vaccinarea este solutia pentru revenirea la normalitate. Am, in acelasi timp, convingerea ca publicul care vine la concerte a inteles ca vaccinarea este cheia, cei care asteptau concertele rock, de exemplu, au fost printre primii care au inteles acest lucru. Stiu ce spun. Noi, liberalii, intelegem ca aici vorbim despre un public care are responsabilitate, atat in organizarea evenimentului, cat si in participare, in cele mai sigure conditii", a scris Violeta Alexandru, duminica, pe Facebook Ea a pledat pentru dialog pentru a rezolva semnele de intrebare care au aparut. "Da, dinamica la un concert in picioare este alta decat la un spectacol pe scaun, dar, daca nici vaccinat nu ai voie la concerte, atunci oamenii vor incepe sa se intrebe de ce mai avem, pana la urma, incredere in vaccin ca masura de protectie. Cum ii mai convingem pe restul sa se vaccineze? Este greu de inteles ce consecinte ar fi daca un concert incepe la ora 22 si se termina la inceputul celei de a doua zi (nu in aceeasi zi, cum s-a stabilit regula acum). Aici dialogul rezolva semnele de intrebare!", a completat Alexandru.Fostul ministru al Muncii a atras atentia ca in industria concertelor lucreaza oameni calificati, dar, daca acestia nu vor avea de lucru, atunci vor pleca in alte domenii si vor fi greu de inlocuit."Inteleg ca am avea niste limitari logistice - nu avem siguranta ca ar fi real certificatul de vaccinare prezentat de participantii la concerte. Acelasi pericol ar fi si la piesele de teatru. Sa nu avem preconceptii. Daca statul nu a gasit solutia tehnica pentru accesul controlat, am incredere ca organizatorii de concerte pot oferi solutii. Mai este un lucru care ma preocupa. In industria concertelor se lucreaza cu oameni calificati, o buna parte plecati deja din bransa, reprofilati ca sa poata supravietui. Nu pot fi inlocuiti peste noapte, chiar sa vrea cineva, cu noi angajati fara specializare. Daca acestor oameni nu li se da de munca, vor pleca din industrie. Si iarasi va dura pana ne revenim si aici. Industria concertelor nu poate reincepe activitatea batand din palme, pentru ca implica un lant de masuri de organizare care trebuie demarat din vreme, in conditii predictibile. Astazi, nu ii mai poti cere sa se apuce de organizat un eveniment si sa se trezeasca cu o zi inainte ca nu a crescut rata de vaccinare la nivel national (un lucru care nu li se poate imputa lor) si, prin urmare, nu se mai tine evenimentul", a explicat Violeta Alexandru.Ea a oferit exemplul Elvetiei, unde Guvernul isi pune problema sa ofere asistenta financiara organizatorilor pentru situatia in care li s-ar cere, din scurt, anularea evenimentelor."Acesti oameni deja au trecut printr-un soc anul trecut cand a aparut pandemia si s-a oprit totul. Ii cunosc pe o parte pentru ca au apelat, anul trecut, pe cont propriu, la masura de sprijin pentru independenti/PFA-uri. Masura nu a rezolvat problema de fond, dar a fost o solutie pe care am pus-o in practica rapid, pentru ca nu mai aveau oamenii nicio sursa de venit. De aceea, inteleg acum de ce, in lipsa unor masuri de sprijin mai consistente, cer sa fie lasati sa munceasca in conditii de siguranta. Nu sunt detinatoarea adevarului absolut, sunt si convinsa ca nu am toate datele. Dar simt ca am gresit aici. Si nu am o problema sa recunosc", a incheiat Violeta Alexandru.