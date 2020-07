Virusul puterii - pupincurismul. Cazul doamnei Violeta Alexandru

Ieri, doamna ministru ne povestesteEste clar ca doamna sufera grav in ultima vreme de simtaminte enorme si de-a dreptul carageliene. Sper ca boala sa fie tratabila....Dumnezeu a vorbit prin Orban. Plantili s-au emotionat, stelili au plans, iar soarili a rasarit din cauza platitudinii zise de Orban.Lumea s-a contopit. Nu s-a mai stiut cine a vorbit si cine a gandit. Sigur s-a gandit si s-a vorbit. Nu conteaza cine, Dumnezeu e mare. Cum vorbitul si ganditul nu sunt indeajuns pentru a face spitalul functional au decis, iata, sa apeleze la nucleara. Au MERS acolo. Habar nu am de ce doamna ministra a scris la sfarsit - PM. Singura chestie logica dupa cum il stim pe Orban e ca a uitat o litera din ceea ce a zis, apoteotic, premierul.Acum stim cine e Orban. E un domn naturel de face bine. Totusi care e binele ala de l-a facut Orban? Ca s-a laudat cu ceea ce au facut doamnele de Daruieste Viata? Ca in afara de pacanele, sustinerea industriei tutunului a bauturilor alcoolice si a gargarei politice nu stiu ceva ce a facut domnul Orban bine pentru altii. Ceva acte de caritate din salariul ala secret pana sa devina prim-ministru? A facut voluntariat pe undeva in afara de chefurile unde a fost un chitarist meritoriu? Si despre ce oras e vorba? Ca numai daca implicarea de vorbit bazaconii si mers la laudat cu ceea ce au facut altii poate fi Bucurestiul.Nefiindsa fie laudata doamna Violeta,, isi trage firesc si elegant o ditamai limba spunand practic ca Romania, datorita domniei sale, a fost umpluta de respect de nemti. Saucum scrie doamna la finalul postarii. Si cum o singura limba se poate simti stinghera mai isi trage una.Deci, pe scurt, omul ala vorbea saracul chestii importante, iar doamna Alexandru se gandea la tipul de marmura pentru statuie.Cu o zi inainte doamna ministru posteaza alta minunatie care cuprinde:Fie este o greseala (cerem, nu cer) fie doamna ministru vorbeste despre dumneaei cu respectul cuvenit unei regine. Dupa ce scrie varianta regala pare a fi mai logica.Sustine, vede, vrea!Doamna Alexandru e mare nevoie ca doamna ministra Violeta sa nu mai scrie tampenii agramate si pupincuriste. Este o mare nevoie si o chestie urgenta! Va rugam frumos sa va implicati ca e mare risc de dancileala.