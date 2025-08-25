Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 25 August 2025, ora 11:08
939 citiri
Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
Ana Violeta Bănică și Andreea Marin / Facebook - Andreea Marin

Andreea Marin a însoțit-o pe fiica sa, Violeta Bănică, în călătoria peste Ocean, unde tânăra urmează să înceapă studiile universitare. Înainte de a lăsa New York-ul în urmă, vedeta a dezvăluit imagini cu camera de cămin a Violetei și a povestit emoțiile intense trăite în această etapă importantă din viața fiicei sale.

Fiica Andreei Marin s-a mutat în Statele Unite pentru a urma o facultate în New York, iar mama ei i-a fost alături la fiecare pas. Momentele petrecute împreună în campus au fost prilej de bucurie, dar și de emoții puternice pentru Andreea Marin, care privește cu mândrie cum Violeta își urmează visul. După ce au ajuns în New York, vedeta s-a întors acasă, lăsându-i fiicei sale independența necesară pentru această etapă.

Violeta Bănică s-a mutat în campusul universității

Pe durata șederii lor, Andreea a ajutat-o pe Violeta să-și organizeze camera de cămin, să o decoreze și să o transforme într-un spațiu primitor, care să-i ofere sentimentul de „acasă”. Vedeta a împărtășit imagini cu rezultatul final și a descris experiența trăită în campus:

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci!🙈 După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit. Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e nouă ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.”

Înainte de plecare, Violeta Bănică a declarat pentru Spynews.ro că prezența mamei sale a fost esențială pentru acomodarea în noul mediu:

„O să vină și mama cu mine, să mă ajute să despachetez, să curățăm puțin. Fără ea nu m-aș fi descurcat. Teama aia de necunoscut 100% nu o am, să zic că am 75%, pentru că am fost, știu cum e, am fost să vizitez. Știu deja drumul, știu pe unde să o iau, nu mă pierd. Am câțiva prieteni acolo, e o comunitate destul de măricică de români comparativ cu alte școli din State, dar da, îmi este frică. Îmi ador familia, îi iubesc, îmi plac străduțele mele, îmi place să știu că sunt la o oră distanță de mama și de tata, deci o să-mi fie greu”.

Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
O zi plină de emoții pentru Dani Oțil! Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani, iar soția lui, Gabriela, alături de fiul lor,...
Cum arată apartamentul închiriat al lui Selly. Imagini cu locuința recent renovată: „Am făcut foarte multe schimbări” VIDEO
Cum arată apartamentul închiriat al lui Selly. Imagini cu locuința recent renovată: „Am făcut foarte multe schimbări” VIDEO
Selly și partenera sa, Smaranda, au început anul într-un spațiu nou. La finalul lui decembrie, cei doi s-au mutat într-un apartament închiriat, însă nu s-au limitat la a-l mobila simplu....
#Violeta Banica, #Andreea Marin, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Răzvan Fodor i-a surprins pe Adela Popescu și Radu Vâlcan cu o rețetă specială: „Ce surpriză frumoasă”
  2. Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
  3. Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
  4. Ella Vișan, reacție dură după apariția imaginilor intime cu ispita Teo la Insula Iubirii: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
  5. Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi
  6. Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
  7. Realitatea nuanțată a terapiei hormonale pentru menopauză: avertismentul medicilor
  8. O româncă trage un semnal de alarmă pentru cei aflați în drum spre Thassos. Ce a găsit în camera copilului: "Efectiv am avut un șoc!" FOTO
  9. Primele joburi ale miliardarilor celebri: Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos și alții. Cine vindea saci de gunoi pentru a-și cumpăra o pereche de pantofi de baschet
  10. Ce răspund românii când sunt întrebați dacă își permit mașinile pe care le conduc: "Dacă mâine dau cu ea de gard, îmi pot lua alta identică fără să mă apuce sughițul"