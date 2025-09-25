Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, nu vrea să rămână în SUA după finalizarea studiilor: ”Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”

Andreea Marin trăiește o perioadă plină de emoții, după ce fiica ei, Violeta, a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. Tânăra va urma College of Arts and Sciences, unde va studia Dreptul, un pas important pentru viitoarea sa carieră.

Vedeta a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte că fiica ei va locui la o asemenea distanță, însă este convinsă că Violeta a luat cea mai bună decizie pentru viitorul său.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, a spus Andreea Marin, invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, subliniind că planul Violetei este să revină în România după finalizarea studiilor.

În același timp, Andreea Marin spune că are încredere deplină în capacitatea fiicei sale de a face față oricărei provocări:

„Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte.”

Andreea Marin, alături de fiica ei la mutarea în SUA

Recent, Andreea Marin a mers în Statele Unite alături de Violeta pentru a o ajuta să se instaleze în campusul Universității Cornell, unde tânăra va locui pe perioada studiilor. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini cu camera de cămin a fiicei, declarându-se extrem de mândră de acest pas uriaș în educația ei. Deși distanța este mare, Andreea Marin a mărturisit că plănuiește să își viziteze fiica cât de des posibil, pentru a-i fi alături pe parcursul acestei noi etape din viață.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci! După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit. Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile. Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a povestit pe Instagram Andreea Marin.

