Violeta Bănică, imagini cu partenerul ei în SUA. Cum își petrec timpul cei doi

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:50
899 citiri
Violeta Bănică la un eveniment UNICEF FOTO: Instagram/ Ana Violeta Bănică

Violeta Bănică a atras atenția urmăritorilor săi în weekend, în timp ce se afla în Statele Unite, acolo unde studiază. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică își continuă parcursul academic, dar nu uită să se bucure și de momentele de respiro.

La 17 ani, Violeta trăiește experiența de studentă în SUA și profită de sfârșiturile de săptămână pentru a petrece timp de calitate. Într-una dintre fotografiile publicate recent pe rețelele sociale, ea apare îmbrăcată într-o ținută neagră, accesorizată cu nasturi aurii, surprinsă în fața oglinzii, într-un cadru intim și elegant. Apariția sa transmite un aer sofisticat și matur, evidențiind echilibrul între stil și naturalețe.

Într-o altă fotografie, iubitul său este surprins în fața unei clădiri cu arhitectură impresionantă, purtând un tricou alb și privind către o ușă masivă din lemn, decorată cu detalii de feronerie. Imaginea sugerează o plimbare relaxantă și momente liniștite petrecute împreună.

Postările arată că, deși programul de studiu poate fi solicitant, Violeta reușește să îmbine cu succes responsabilitățile academice cu timpul petrecut alături de cei dragi, transformând weekendurile în momente de explorare și relaxare.

Violeta locuiește în campusul universității

Violeta Bănică este studentă la prestigioasa Universitate Cornell, din statul New York. Recent, Andreea Marin a ajutat-o să-și amenajeze camera de cămin, oferindu-i un spațiu primitor și confortabil pentru anul academic. Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre emoțiile unui părinte atunci când copilul pornește pe propriul drum, recunoscând că, deși grijile scad, dorul devine mai puternic.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.”

Universitatea Cornell face parte din prestigiosul grup Ivy League, cunoscut pentru standardele academice ridicate. Andreea Marin și-a exprimat recunoștința față de toți cei care o sprijină pe Violeta, profesori, familie și prieteni.

„Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile. Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

