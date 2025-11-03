Motivul pentru care Violeta Bănică s-a întors în România, după ce a plecat la facultate în SUA

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 12:37
1945 citiri
Ana Violeta Bănică și Andreea Marin / Facebook - Andreea Marin

După luni întregi în care și-a văzut fiica doar prin apeluri video, Andreea Marin a trăit zile de neuitat alături de Violeta Bănică, revenită pentru câteva zile în România din Statele Unite, unde își continuă studiile. Revederea a fost un prilej de emoții puternice și de momente intime pe care vedeta le-a împărtășit cu publicul său.

Pe Instagram, Andreea Marin a surprins cu sinceritate ceea ce a însemnat această vizită.

„Binecuvântare. Sau… adevărata fericire. De multe ori am primit sau mi-am pus întrebarea: ce e fericirea pentru mine? Cum arată și cum se simte ziua aceea rară, perfectă, în inima mea? Ca în aceste ultime 3 zile, acesta e răspunsul. Sunt recunoscătoare. După luni de zile de dor, am fost din nou împreună”.

Momentele simple, dar pline de emoție, au fost cele mai prețioase pentru mamă și fiică.

„I-am mirosit părul fără ca ea să știe, prin somn. Am îmbrățișat-o de 100 ori. I-am sărutat obrajii. M-a strigat de nenumărate ori, când aveam ceva de făcut în altă încăpere: ‘Mami? Crezând că pot fi de ajutor, răspundeam pe loc.” Și cel mai frumos cadou pentru inima unei mame au fost cuvintele simple, dar pline de afecțiune, pe care Violeta i le-a repetat mereu: „Vroiam doar să-ți spun că te iubesc!”. „Nu, nu m-am săturat să aud aceleași cuvinte – balsam pentru inima mea… În acest punct, nu sunt puternică. Sunt doar … mamă”.

Înainte de întoarcerea Violetei în SUA, Andreea i-a transmis o urare plină de căldură și încurajare: „Drum bun, să fii protejată! Și să revii om mare, căci între timp, vei împlini 18 ani!” Fotografia pe care a publicat-o alături de mesaj surprinde cele două zâmbind în mașină, o imagine care reflectă bucuria și liniștea regăsite în aceste zile împreună.

Violeta urmează studii la prestigioasa Universitate Cornell, în cadrul College of Arts and Sciences, una dintre cele mai apreciate instituții din SUA. Andreea Marin a povestit cum a amenajat camera de cămin împreună cu fiica sa, pentru ca spațiul să fie primitor și cald.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.”

