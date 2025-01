Obiceiul pe care Violeta Bănică îl are când se află în intimitatea casei. Puțini adolescenți aleg să facă asta

Fiica Andreei Marin, Violeta Bănică, în vârstă de 17 ani, a vorbit recent într-un interviu despre perspectiva asupra vieții, dezvăluind câteva detalii despre pasiunile, rutina care îi definesc adolescența. Pe lângă studiile de liceu, tânăra urmează și programul Dual Diploma, oferit de AmSchool, care îi deschide orizonturile academice.

Care este rutina de viață a Violetei Bănică

„Recent, am început să fac înot, un sport care m-a surprins. Nu am știut niciodată să înot „ca la carte, deși nu s-a pus nicicând problema că nu mă descurc în apă, am înotat de mică. În timp, orele petrecute acolo au devenit ca un refugiu, fiind unele dintre puținele momente în care puteam uita complet de alte griji. E atât de relaxant și plănuiesc să continui acest sport pe termen lung, deși nu într-un stil competitiv”, a declarat Violeta, care a mărturisit că înotul a devenit pentru ea mai mult decât o simplă activitate fizică, ci chiar o modalitate de a se reconecta cu sine și de a evada din agitația cotidiană.

Pe lângă înot, Violeta găsește o experiență unică și în meseria de bază a celebrului ei tată, Ștefan Bănică Jr. „În muzică mai găsesc refugiu – cântând la pian, compunând sau pur și simplu ascultând.” Talentul muzical al fiicei Andreei Marin vine, fără îndoială, și din moștenirea artistică a familiei, dar și din dorința de a se exprima autentic.

Deși are un cerc restrâns de prieteni apropiați, Violeta pune preț pe momentele de calitate petrecute împreună. „Am un grup mic, dar iubitor de prieteni apropiați cu care ies din când în când și, deși nu facem asta des, din lipsa timpului, și nici nu facem cine știe ce, ne distrăm tare bine împreună.”

Ads

Totuși, tânăra recunoaște că preferă adesea confortul propriei case, alegând seri liniștite în detrimentul ieșirilor aglomerate, contrar obiceiurilor adolescenților din zilele noastre. „Cu riscul de a părea o băbuță, am ajuns la un punct în viața mea în care aleg mereu statul acasă, în pijamale, cu mâncare gustoasă, un film bun și companie și mai bună, preferând asta ieșitului în oraș.”

În paralel cu liceul, Violeta își dedică timpul și programului Dual Diploma, un curs care îi permite să obțină o diplomă recunoscută internațional. Prin această inițiativă, își construiește o bază solidă pentru viitor, păstrând în același timp echilibrul între studii, hobby-uri și viața personală, a spus Violeta Bănică pentru Viva.

Ads