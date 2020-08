Viorel Catarama sfideaza legea. Ce este "Miscarea Patriotilor Romani", nascuta in urma protestelor fata de masurile de protectie anti-COVID

Discursul lui Viorel Catarama din Piata Victoriei

In luna iulie, cateva sute de persoane s-au strans in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de masurile luate in ultimele luni, prin care s-a ingradit exercitiul unor drepturi si libertati.In fruntea protestatarilor s-a aflat fostul lider PNL Viorel Catarama, care incercase anterior sa se infecteze cu COVID pentru a demonstra ca "nu e mare lucru".Protestatarii au cerut renuntarea la prelungirea starii de alerta si au cerut demisia presedintelui Klaus Iohannis "Astazi, in Piata Victoriei se naste MISCAREA PATRIOTILOR ROMANI, o forta care lupta pentru SUVERANITATEA Romaniei si care se bazeaza pe sprijinul patriotilor, a celor curajosi, dispusi chiar sa-si dea viata pentru binele patriei lor! (...)Daca Regele Ferdinant ar fi avut intentia sa fure cateva miliarde din visteria tarii, ar fi clamat siguranta vietii romanilor si ar fi capitulat in fata inamicului fara lupta; fiind insa un patriot, le-a solicitat soldatilor sa lupte pentru patrie, iar acestia si-au dat viata pentru ca noua sa ne fie bine astazi. Patriotii romani au facut Romania Mare, nu fricosii! La Marasesti, la Plevna, patriotii s-au jerfit, nu lasii! Pentru ca astazi, nemernicii din fruntea tarii sa ne interzica Trianonul!Vom cladi o Romanie bazata pe o economie si un capital romanesc puternice, vom asigura locuri de munca si piete de desfacere, mai ales la export. Vom face ca ROMANIA SA FIE A ROMANILOR!Cerem Guvernului si Parlamentului sa nu mai prelungeasca starea de alerta, sa le redea romanilor libertatile si dreptul la o viata normala!Si, condamnam actiunile fortelor progresiste de instaurare a unor regimuri de factura neo-marxiste, de desfiintare a Politiei, actiuni sustinute in mod inconstient in primul rand de Partidul Democrat din SUA. Actiunile de demolare a statuilor unor patrioti, dar venerarea statuilor unor dictatori trebuie sanctionata in mod drastic!", a scris, la acel moment, Catarama pe Facebook In data de 24 iunie, Catarama a anuntat partidele care fac parte din "Miscarea Patriotilor Romani", dar si "Guvernul din umbra" care, dupa cum spunea el, urmeaza sa conduca Romania.Conform unui comunicat de presa. MPR este o alianta alectorala formata din urmatoarele partide:- DREAPTA LIBERALA (DL)- PARTIDUL PENTRU PROIECTE SI IDEI DE INTERESE LOCALE (PPIIL)- PARTIDUL ROMANIEI EUROPENE ( PRE - PARTIDUL VIOLET-DEMOCRATIE DIRECTA ( PV -DD)- PARTIDUL SOCIALIST CRESTIN (PSC)- PARTIDUL NATIONALIST (PN)- PARTIDUL PIRAT ROMANIA (PIRAT)In realitatea, alianta electorala nu a fost recunoscuta oficial.Legea spune ca pentru inregistrarea aliantelor electorale trebuie sa se depuna la Tribunalul Bucuresti mai multe acte, printre care protocolul semnat intre partide, cererea de inregistrare, sigla si statutul aliantei.Pentru ca alianta electorala nu s-a inregistrat oficial, Biroul Electoral Central nu a admis cererea de inregistrare a semnelor electorale, deoarece Miscarea Patriotilor Romani "nu face parte dintr-o categorie prevazuta de Legea 115/ 2015".In schimb, Viorel Catarama a incercat sa fenteze legea. Astfel, "Miscarea Patriotilor Romani" a depus actele de inregistrare la mai multe Birouri Electorale Judetene.Doar ca, din cele sapte partide enumerate de Catarama, la BEJ-urile din tara au depus actele de alianta doar doua partide: Partidul Dreapta Liberala si Uniunea Nationala Crestina a Romilor din Romania.Pana acum, BEJ Botosani, BEJ Caras-Severin, BEJ Timis si BEJ Alba au respins cererile de inregistrare depuse de "Miscarea Patriotilor Romani". Birourile Electorale Judetene au invocat faptul ca alianta electorala este constituita la nivel national si nu la nivel judetean sau local, asa cum prevede legislatia in vigoare.Dupa ce Birourile Electorale Judetene au respins cererile, Catarama a scris pe pagina sa de Facebook ca Legea alegerilor locale 2020 a fost modificata neconstitutional si ilegal si ca "alegerile locale risca sa fie anulate".Viorel Catarama a absolvit Facultatea de Comert, din cadrul ASE, iar in 2004 a primit titlul de doctor in economie (ASE). El a intrat in politica in 1990 ca membru PNL, a fost Secretar de Stat la Ministerul Comertului si Turismului in guvernul Petre Roman , a condus PNL in 1992 si a fost senator in perioada 1996-2000.Catarama este in top 300 milionari din Romania si a fost cel mai bogat candidat la prezidentiale din 2019. In declaratia sa de avere apar 56 de tablouri in valoare (2 milioane de euro), 14 statui (300.000 de euro), vase decorative (100.000 de euro), bijuterii si ceasuri (685.000 de euro), terenuri de 205 hectare, plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate la mai multe societati si persoane fizice in valoare de 32.654.606 de lei, active financiare in conturi si depozite bancare si fonduri de investitii (253.000 de lei, 115.000 de franci elvetieni, 20.800 de dolari si 15.000 de euro).De asemenea, Catarama mai are doua case de 6.123 m2, o casa de 1.246 m2, un apartamant de 174 m2, un apartament de 301 m2, un spatiu comercial de 5.806 m2, o vila de 2.000 m2 (pe numele sotiei), un apartament de 710 m2 (pe numele sotiei) si o barca cu motor.Initial candidatura lui Viorel Catarama la Presidentia Romaniei a fost refuzata de Biroul Electoral Central, pentru ca 94.000 de semnaturi au fost anulate, intrucat membrii BEC au decis ca prezinta elemente de similitudine evidente. Viorel Catarama a putut candida dupa ce CCR a invalidat decizia BEC.Viorel Catarama, fostul candidat la prezidentiale, a fost sursa a Securitatii. Asta arata CNSAS intr-o adeverinta emisa pe numele lui. Catarama nu a colaborat in sensul legii, adica nu a facut politie politica, dar a fost sursa a Securitatii. Unul dintre numele de sursa pe care securistii i l-au dat lui Viorel Catarama a fost "Viorel".La alegerile locale, Catarama va candida la Primaria Generala a Capitalei.