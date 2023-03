Fostul deputat AUR atacă societatea civilă și promovează acuzații false

Dumitru Viorel Focșa, fost deputat al partidului politic român AUR, a lansat un videoclip care atacă societatea civilă și oameni care au opinii politice diferite. El a atras atenția anterior pentru că l-a atacat pe Ministrul Justiției și pe președintele THE NEW PAGAN DAWN, printre alte controverse. În cel mai recent videoclip, Focșa acuză THE NEW PAGAN DAWN de sacrificiu de animale și susține că sunt susținuți de elita globală. De asemenea, îl acuză în mod fals pe activistul Olteanu Cosmin de abuz și îl leagă de vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. THE NEW PAGAN DAWN a emis un comunicat de presă în care neagă afirmațiile lui Focșa și afirmă că teologia păgână nu promovează violența sau crima. De asemenea, organizația a luat măsuri legale împotriva lui Focșa pentru atacurile sale anterioare asupra comunității păgâne.

Dumitru Viorel Focșa, fostul deputat al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – AUR a publicat un nou clip pe pagina sa de Facebook prin care atacă societatea civilă și oamenii care au alte opinii și voințe politice decât domnia sa.

Dumitru Viorel Focșa a intrat în atenția publică prin faptul că anul trecut l-a atacat pe ministrul Justiției, Cătălin Predoiu și pe Olteanu Cosmin, președintele THE NEW PAGAN DAWN pentru promovarea drepturilor comunității păgâne și participarea la consultările Ministerului Justiției legat de modificările aduse legii asociațiilor și fundațiilor. Mai apoi acesta s-a mai remarcat prin violențele asupra propriei familii și excluderea din partid.

În criză de imagine și în fuga după promovare politică acesta s-a apucat (șic) de drepturile femeilor și acum atacă pe Olteanu Cosmin pentru abuzurile scrise și sesizate de acesta și THE NEW PAGAN DAWN, dar și alte ONG-uri a abuzurilor împotriva copiilor.

Într-un clip postat pe Internet acesta susține că păgânii ar sacrifica animale și că THE NEW PAGAN DAWN este susținută din spate de oculta mondială, iar Olteanu Cosmin, activist pe drepturile omului s-ar fi logodit cu vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Vișinel Bălan.

Teologia păgână nu susține niciun fel de crimă sau violență și orice astfel de acțiuni sunt contrare valorilor promovate de comunitatea păgână, fiind sesizate autorităților competente, au susținut printr-un comunicat de presă la scurt timp cei de la THE NEW PAGAN DAWN, reprezentanții Păgânismului în România.

În plus, organizația adusă de deputat în discuție are sediul în București, pe strada Sergent Tache Gheorghe, nr. 4B, așa cum se poate verifica și pe site-ul acestora, dar și din datele publice oferite de Ministerul Justiției și Administrația Financiară și toate informațiile financiare legate de contribuții, donații, cotizații, sponsorizări și alte finanțe și cheltuieli sunt publice și disponibile la Administrația Financiară și pe site-ul acestora.

Afirmațiile false despre presupuse conexiuni personale și profesionale între Olteanu Cosmin și Vișinel Bălan, vicepreședintele ANPDCA sunt doar o completare a tabloului mincinos oferit de deputat. Din cercetările făcute se observă că deputatul după articolul din DNA Media nu amintește de așa ceva, însă a fost vădit manipulat pentru a ataca atât comunitatea păgână, THE NEW PAGAN DAWN și pe Olteanu Cosmin, cât și pe Vișinel Bălan.

Anul trecut același deputat făcea afirmații calomnioase la adresa comunității păgâne pentru care a fost acționat în instanță de THE NEW PAGAN DAWN și pentru care organizație anunță că îl va redepune la Judecătoriei Constanța. Pe 2 martie 2023, organizația a sesizat Camera Deputaților în Comisia Juridică, de Disciplină și Imunități.

Anul trecut, prin interpelarea lui Focșa nr. 4064A din 7 martie 2022, adresată Ministerului Familiei cu răspunsul acesteia, acesta făcea un atac la adresa lui Vișinel pentru că acesta considera incompatibilă ocuparea unei funcții publice cu orientarea sexuală.

Mai mult decât atât acesta a mințit legat de Referendumul pentru Familie din România, referendum în care Biserica și organizațiile de partid s-au implicat activ contra comunității LGBTQ+ și la a cărui vot s-a știut clar de populație ce se votează, și s-a încercat fraudarea voturilor cu tehnici precum urna mobilă deoarece FiecareVot a raportat multe încercări de fraudă, aceștia fiind prezenți în sălile de votare. Ba chiar, încălcându-se legea, Guvernul a stabilit printr-o ordonanță de urgență ca referendumul să se desfășoare pe parcursul a două zile, 6 și 7 octombrie 2018, între orele 7:00–21:00. Totodată acesta a susținut că Croația s-a pus cu Uniunea Europeană și a interzis uniunile gay, lucru fals, având în vedere că Croația din 2003 recunoaște uniunile gay prin parteneriatele civile și mai nou Legea Parteneriatului de Viață, chiar dacă a schimbat în Constituție spunând că căsătoria e permisă doar pentru cuplurile heterosexuale.

Croația recunoaște parteneriatele de viață (croată: životno partnerstvo) pentru cuplurile de același sex prin Legea parteneriatului de viață, făcând cuplurile de același sex egale cu cuplurile căsătorite în aproape toate aspectele sale. De asemenea, Legea recunoaște și definește relațiile neînregistrate între persoane de același sex ca parteneri de viață informali, făcându-le astfel egale cu parteneriatele de viață înregistrate după ce au locuit cel puțin 3 ani. Croația a recunoscut pentru prima dată cuplurile de același sex în 2003 printr-o lege privind uniunile neînregistrate între persoane de același sex, care a fost înlocuită ulterior de Legea parteneriatului de viață. Parlamentul croat a adoptat noua lege la 15 iulie 2014, intrând în vigoare în două etape (5 august 2014 și 1 septembrie 2014). În urma unui referendum din 2013, Constituția Croației a limitat căsătoria la cuplurile de sex opus.

În 4 noiembrie 2013 a fost publicat primul proiect de lege. Deși nu ar permite o adopție comună completă, partenerul de viață al unui părinte poate atinge responsabilitatea părintească parțială, în unele cazuri deplină, față de copil (similar adopției de copil vitreg). Legea permite, de asemenea, partenerului de viață al unui părinte să devină partener-tutore. Tutela partenerului este astfel similară cu adopția de copil vitreg. Chiar dacă proiectul nu făcea parte din legea familiei croată, s-a referit la aceasta și a definit cuplurile de același sex drept familie. Proiectul a interzis, de asemenea, orice discriminare prezentă și viitoare, iar fiecare schimbare viitoare a dreptului familiei cu privire la căsătorie trebuie să includă și parteneriatele de viață.

”[Legea de parteneriat de viață] reprezintă un compromis democratic și creează condiții care vor pune la dispoziție comunităților de același sex toate aparatele necesare pentru a construi o viață de familie bazată pe sentimente de atașament emoțional intim și încredere reciprocă, exprimând în același timp respect față de ataşamentul actual al concetăţenilor noştri faţă de noţiunea tradiţională de căsătorie.” — Arsen Bauk, pe atunci ministru al Administrației Publice

Totodată, anul trecut atât în cazul lui Visinel Balan, prin răspunsul lui Cătălin Predoiu, cât și prin răspunsul din iunie 2022, din partea dlui Nini Săpunaru acesta a fost pus la punct și i s-a invederat, chiar și de Gabriela Firea de ce numirea lui Visinel Balan la ANPDCA este un demers firesc, cât și de ce atacul la adresa lui Olteanu Cosmin și la adresa THE NEW PAGAN DAWN nu are nimic în comun cu democrația, valorile creștine și statutul unui deputat ales.

Afirmațiile lui Focșa despre Păgânism și Istoria Păgână a României și a altor civilizații antice sunt contradictorii și denigratoare față de păgâni, la fel cum comportamentul său violent față de familia sa contravine valorilor pe care le promovează el și Creștinismul pe care și-l arogă că ”îl salvează”, alături de ”familia tradițională”.

Pe 3 martie 2023, președinta Filialei București a THE NEW PAGAN DAWN și fost referent parlamentar a reacționat la clipul lui Dumitru Viorel Focșa. Aceasta susține în clipul său cum acesta manipulează lumea, cum atacă în mod gratuit societatea civilă atunci când ar fi nevoie ca acesta să o susțină și să discute despre problemele reale ale sistemului de protecție a copilului.

Teodora Paul mai susține cum acesta se declară împotriva abuzurilor, însă nu se reflectă aceste declarații în activitatea sa parlamentară, concretizată prin inițiative legislative pe domenii precum drepturile copilului, asistență socială, drepturile animalelor și religie, cât și amintește că statul român e un stat laic, iar pentru chestiuni religioase există autoritățile de cult.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise

