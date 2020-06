De la varful PSD, Viorel Hrebenciuc tragea sforile in CNA. De ce a fost condamnata Laura Georgescu la 4 ani si 4 luni de inchisoare

"Sa-ti dea Dumnezeu sanatate!"

Astfel explica judecatorii Tribunalului Bucuresti o parte din motivele pentru care fosta sefa CNA, Laura Georgescu , a dat curs solicitarilor lui Viorel Hrebenciuc. In principal era vorba de a face tot ce este posibil ca institutia publica sa revina asupra deciziei prin care a fost retrasa licenta pentru postul de televiziune Giga TV, controlat de fostul primar PDL al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan , zis Pinalti.Un ciudat joc de culise, pentru ca un deputat PSD isi folosea influenta de lider de partid in favoarea unui adversar politic. Totul se intampla in 2013, cand Viorel Hrebenciuc era in apogeul puterii sale. El era atunci membru al Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, functie care ii conferea automat calitatea de membru al organului central de conducere si de decizie al PSD - Comitetul Executiv National.Din aceasta pozitie, el putea decide numirile facute de PSD in institutiile publice. Laura Georgescu a fost numita in CNA in decembrie 2012, la propunerea guvernului condus de Victor Ponta (PSD), pentru un mandat de 6 ani, pe care l-a dus pana la capat, chiar daca a fost trimisa in judecata in iulie 2015.," ii comunica Laura Georgescu, lui Viorel Hrebenciuc, pe 1 octombrie 2013. "," era incantat fostul deputat PSD. Combinatiile care l-au facut celebru in politica ii reusise inca o data.Pe 24 decembrie 2019, Tribunalul Bucuresti a dat prima decizie in acest caz. Laura Georgescu a fost condamnata in acest caz la 4 ani si 4 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu si instigare la la fals in inscrisuri sub semnatura privata.O alta parte a acuzatiilor viza modul in care Laura Georgescu ar fi cerut unor angajati CNA sa intocmeasca reclama?ii false la adresa unor posturi TV si care au fost solutionate prin sancsionarea a 11 posturi de televiziune.Si ceilalti trei protagonisti ai dosarului au fost gasiti vinovati.a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru folosire a influentei de lider PSD in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iara primit 3 ani si 9 luni de inchisoare pentru instigare la folosirea influentei de lider politic.a fost condamnata la 3 ani de inchisoare pentru instigare la folosirea influentei de lider politic.Potrivit deciziei Tribunalului Bucuresti, CNA si Laura Georgescu trebuie sa plateasca in total daune de 30.000 de lei catre doua televizuni (20.000 de lei pentru Antena 3 si 10.000 de lei pentru Nasul TV) care ar fi fost sanc?ionate pe nedrept.Decizia a fost data in prima instanta , hotararea definitiva va fi luata de judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti. Motivarea acestei sentinte a fost publicata la sfarsitul lunii trecute, iar cele mai importante pasaje sunt publicate de Ziare.com.Marturiile angajatilor CNA si interceptarile telefonice sunt probe -cheie in acest caz. Pe de alta parte, Viorel Hrebenciuc a recunoscut acuzatiile DNA . Conform motivarii judecatorilor, fostul deputat PSD si-a justificat actiunile din punct de vedere politic, aratand ca a actionat in modul retinut de procurorii DNA pentru a inlatura un scandal politic ce ar fi putut avea loc la momentul respectiv, in plina campanie electorala, postul Giga TV apartinand unui membru al unui partid politic oponent.Ceilalti inculpati din dosar au negat acuzatiile DNA si au sustinut ca sunt nevinovati.Potrivit sentintei, "Pinalti" a pledat initial vinovat in acest caz si a cerut judecarea in forma simplificata, ceea ce i-ar fi adus o sentinta redusa cu o treime. In timpul procesului insa, fostul primar al orasului Piatra Neamt a aratat, in mai multe randuri, ca prin actiunile sale a incercat doar sa repare o nedreptate ce i se facuse, ca a consultat mai multi avocati , juristi, care le-au sfatuit in sensul in care a actionat.Toate aceste sustineri au determinat instanta sa retina ca in fapt, Gheorghe Stefan nu a recunoscut fapta de savarsirea careia era acuzat, astfel ca fata de acesta nu a mai fost facuta aplicarea prevederilor privind reducerea pedepsei.Sentintele in acest caz au fost date spre maximul prevazut de Codul penal in cazul infractiunilor pentru care au fost gasiti vinovati."Instanta are in vedere ca inculpa?ii nu au antecedente penale, cu exceptia inculpatului Gheorghe Stefan (), ca toti inculpatii au studii superioare, sunt bine integrati in societate, dar si faptul ca sunt persoane publice care au detinut functii importante - inculpatul Hrebenciuc a fost parlamentar, inculpatele Georgescu si Iorga au fost membri ai unei institutii publice, CNA," motiveaza magistratii.Judecatorii au avut in vedere si gravitatea rezultatului produs de cei patru: tulburarea insemnata a unei institutii publice care este garantul interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale si este autoritate unica de reglementare in domeniul serviciilor media audiovizuale.Prin actiunile inculpatilor scopul urmarit, acela de a reda licenta postului Giga TV a fost realizat, cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare, iar actiunile inculpatilor au vizat un interes particular, politic, fiind ignorat in totalitate interesul public in domeniul comunicarii audiovizuale al carui garant este CNA," conchide instanta.Pe de alta parte, instanta nu a putut ignora nivelul social in care s-au comis faptele, functiile detinute de inculpati care, ar fi trebuit sa-i determine sa aiba o conduita irepro?abila.," precizeaza Tribunalul Bucuresti.Judecatorii au mai explicat de ce CNA, alaturi de Laura Georgescu, trebuie sa plateasca daune de 30.000 de lei catre doua televizuni (20.000 de lei pentru Antena 3? i 10.000 de lei pentru Na?ul TV) care ar fi fost sanctionate pe nedrept.La data savarsirii infractiunilor, Georgescu detinea functia de membru si presedinte al CNA, actionand in numele si interesul CNA. Chiar daca numirile in calitatea de membru a CNA apar?ine Parlamentului Romaniei, Tribunalul a retinut ca membrii CNA sunt garan?i ai interesului public si nu reprezinta autoritatea care i-a propus (Senatul Romanei, Camera Deputatilor, presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei), actionand in numele CNA.Pe de alta parte, potrivit legii de reglementare? i func?ionare, CNA emite decizii, instruc?iuni? i recomandari? i este condus de pre?edinte."Prin urmare, Tribunalul va retine raspunderea CNA pentru faptele inculaptei Georgescu Laura, infractiunile de abuz in serviciu si infractiunea de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata," concluzioneaza instanta.Dupa cum spuneam, interceptarile telefonice au contat mult in a se stabili vinovatia celor implicati. Trebuie spus ca procurorii DNA au interceptat discutiile in care acestia stabileau intalnirile, dar printre franturi s-a intrezarit si plannul prin care "Pinalti" putea reprimi licenta pentru Giga TV.In ordine cronologica, discutiile incep cu "Pinalti" care o suna pe Narcisa Iorga, cu care discuta despre situatia din CNA si care-i sugereaza ca ar putea influenta politic votul membrilor CNA pentru a obtine o decizie favorabila.Tot Narcisa Iorga ii trimite, pe 17 septembrie 2013, si numele membrilor CNA care au votat pentru retragerea licentei postului Giga TV si conexiunile acestora cu mediul politic: "."In discutiile telefonice, Iorga ii explica lui "Pinalti" ce membri din CNA pot fi influentati pe linie politica si tot ea ii indica acestuia ca Laura Georgescu ar fi controlata de Viorel Hrebenciuc.Dom'le, acolo cine poa' sa ia decizia la CNA din punct de vedere politic? Cine are... un cuvant de spus?Pai... la ... presedinte... Hrebenciuc, din cate am inteles eu.Da.Hrebenciuc. M-ati auzit?Da, da, da, da. Gata, am...Da? Asa.Da' cei din PNL ? Care sunt acolo? Ca doar si ei is nominalizati de... de... uni, altii. Si s-ar putea...Pai la... Buda stiu ca e bun prieten cu Silaghi. Cu Ovidiu Silaghi.Da?Da.Aha,. Aha, aha, aha. Am inteles. Gata.Da.Pentru ca ei fiind acuma PSD-ul cu PNL-ul (cum sunt?) ... s-ar putea sa zicem, unii sa traga hais si unii cea.Si unii cea. Da. Da.Dar asta, Laura Georgescu nu-i de-a PNL-ului?PSD. Nu.PD?PSD. PSD.Aha, aha. Am inteles. Da. Da' ca sa ma documentez eu, sa vad.... Da. Bine.Potrivit interceptarilor, urmeaza un adevarat maraton telefonic, Pinalti ii suna atat pe Silaghi, cat si Hrebenciuc, cu are stabileste intalniri in Bucuresti. Urmatorul pas, Hrebenciuc o contacteaza pe Laura Georgescu cu care stabileste o intalnire pe 30 septembrie 2013.Te pup si eu, Laura! Ma, n-am terminat inca aici! Mai poti sa ma astepti? Ne mai vedem spre doua incolo?Doamne ajuta! Fac ce spuneti dumneavoastra! Luati-va de o grija, da, da!Cand poti sa vii incoace!Pai, ma urc in masina si intr-un sfert de ora ar trebui sa fiu la dumneavoastra in birou.Bun. Vii ... nu, la doua, vii .... la doua sa fii in birou la domnu' Zgonea.A.... la doua? Gata, am inteles.La Vali Zgonea. Si eu vin aici, da?Da, da, da. Va multumesc frumos! Multumesc mult!La data de 01 octombrie 2013, are loc sedinta CNA in care se supune votului "contestatia" impotriva deciziei din 17 septembrie 2013, prin care se retrasese licenta postului GIGA TV.Practic, in "regim de urgenta", o contestatie de o pagina si jumatate, neinsotita de alte documente, este supusa analizei la nici doua saptamani dupa retragerea licentei, decizie executorie din acel moment. Fara ca intre timp sa se schimbe datele existente la momentul retragerii licentei, trei dintre membrii CNA isi schimba votul initial si voteaza in favoarea postului GIGA TV.Este vorba despre membrii CNA: Rasvan Popescu, Viorel Vasile Buda si Cristina Suhan (fosta Trepcea), cei trei despre care se vorbeste si in dialogurile telefonice interceptate in perioada respectiva, ca fiind cei care ar putea fi influentati politic.Potrivit acuzatiilor DNA, Laura Georgescu ascunde plenului CNA, in ziua votului, un important document intocmit de compartimetul juridic care atrage atentia asupra problemelor de admisibilitate a contestatiei formulata de postul GIGA TV."Actiunile directe de influentare ale inculpatului Hrebenciuc Viorel au vizat-o pe presedinta CNA, inculpata Georgescu Laura care, urmare a solicitarii parlamentarului ce o sustinuse pentru a accede in functia de presedinte al CNA, si-a exercitat necorespunzator atributiile de serviciu, si a influentat in mod negativ corectitudinea votului din data de 1 octombrie 2013, prin ascunderea unui document - punct de vedere al compartimentului juridic care, daca ar fi fost cunoscut de to?i membrii,? i in special de cei 3 care? i-au schimbat votul in raport de decizia ini?iala din 17.09.2013, nu ar mai fi votat in favoarea postului Giga TV," explica Tribunalul Bucuresti, in motivarea sentintei.Pe 1 octombrie 2013, Hrebenciuc ii transmitea lui "Pinalti" ca problema acestuia era rezolvata.Gheorghe Stefan: Nea Vio! A ... doamna aia nu prea, dar ne intalnim, nu prea a fost fair play dar s-a rezolvat, dar o sa ....Viorel Hrebenciuc: Cum adica n-a fost? In ce sens? Spune-mi exact!Gheorghe Stefan: A votat impotriva!Viorel Hrebenciuc: Dar ceilalti au votat cum trebuie?Gheorghe Stefan: Nu. Doi de la PNL si Cristina de la PSD au fost. Da.Viorel Hrebenciuc: Si astia au votat impotriva si n-a iesit, cum adica?Gheorghe Stefan: A iesit, dar calcul ....Viorel Hrebenciuc: Inseamna ca au manevrat asta ... Uite, o sun sa-mi cer iertare!Gheorghe Stefan: Asta vreau sa vad! Care e ... treaba, intelegi?Viorel Hrebenciuc: Da, da, da. O sun acum si-ti spun inapoi imediat!Poate cea mai relevanta discutie are loc intre Hrebenciuc si Georgescu, iar sefa CNA ii explica de ce ea si alt membru Monica Gubernat, s-au abtinut, din considerente pe care le va explica, insa transmite ca si-a indeplinit sarcina trasata de parlamentar, iar "omul are licenta". Ea a votat impotriva deoarece tot ea a fost cea care cu doua saptamani inainte initiase retragerea licentei Giga TV.Viorel Hrebenciuc: Ia zi, Laura! Cum a fost?Laura Georgescu: I-am dat sase (voturi - nota DNA), eu cu Gubernat ... ne-am abtinut, din considerente pe care o sa vi le explic!Viorel Hrebenciuc: Am inteles! Am inteles! Perfect!Laura Georgescu: Omul are licenta!Viorel Hrebenciuc: Vreau sa-ti dea Dumnezeu sanatate cat imi doresc si mie! Da.Laura Georgescu: A ... stiti ce se intampla? O sa am nevoie de ajutor! Dar nu pot acum sa va spun.Viorel Hrebenciuc: Fara problema!Laura Georgescu: S-au precipitat niste lucruri, ca de aia am si rezolvat altfel...Viorel Hrebenciuc: Oricand! Oricand! Oricand!Laura Georgescu: O sa-ndraznesc luni, va suparati pe mine?Viorel Hrebenciuc: Nu, ma ... ai inebunit la cap? Ce....Intr-o alta discutie telefonica din 1 octombrie 2013, Hrebenciuc (PSD) ii explica lui "Pinalti" (PDL) ca nu a fost nicio problema cu modul in care s-a votat deoarece Laura Georgescu "avea controlul la voturi":A ... da, e bine, ma! Nu e ... mi-a, o sa, mi-a explicat, e perfect! Stai linistit!Da? Bun!Da, da, da ....Da ea a fost contra, stii, la vot.Nu, nu, da mi-a explicat! Si avea dreptate, ca avea controlul la voturi! Ne e ... intelegi? Nu, nu ....Bun. Gata, daca e asa e foarte bine! Am zis sa nu fii ... da.Nu, nu, nu, nu! Nu, nu, nu m-a mintit deloc! Nu, nu ...