Mafia retrocedarilor - Noi stenograme cu Viorel Hrebenciuc: Ma, ati facut aia?

Interesul deputatului Viorel Hrebenciuc pentru urgentarea retrocedarii unor terenuri forestiere din judetul Bacau reiese, potrivit referatului procurorilor DNA, din stenogramele interceptarilor realizate in dosarul in care parlamentarul PSD este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la folosirea influentei.

Intr-o discutie telefonica din data de 1 decembrie 2013 cu un functionar al comisiei judetene de aplicare a legilor proprietatii din cadrul Consiliului Judetean Bacau, Hrebenciuc ii solicita relatii in legatura cu demersurile efectuate de aceasta institutie cu privire la procesele civile privind suprafetele de teren impadurit vizate de Paltin Gheorghe Sturdza, cercetat in acelasi dosar.

Mafia retrocedarilor: De ce ii vrea DNA arestati pe Hrebenciuc si Adam

"Domn: Da, domnule presedinte.

Viorel Hrebenciuc: Salut, boss, ce faci?

Ads

Domn: Va rog, bine.

Viorel Hrebenciuc: Ma, spune-mi si mie, deci ati facut aia, cerere de stramutare, comisia judeteana?

Domn: Nu, nu, nu, e facuta de Directia Romsilva de la Bucuresti.

Viorel Hrebenciuc: De Romsilva, nu de voi de la Bacau?

Domn: Nu, nu, nu de noi, noi nu avem nicio treaba, doar ca trebuie sa treaca prin noi, ca parte in proces. De Romsilva e initiata si facuta.

Viorel Hrebenciuc: Am inteles, am inteles. Bine, hai, vorbim.

Domn: Miercuri, dl. presedinte

Viorel Hrebenciuc: Pa, pa.

Domn: Numai bine".

Stenograme in dosarul retrocedarilor - Hrebenciuc: Sa-l calce pe cap Ilie Sarbu pe directorul Romsilva?

Intr-o interceptare ambientala din data de 13 august 2014, Viorel Hrebenciuc a discutat despre punerea in posesie asupra terenurilor din comuna Brusturoasa cu Dan Costin Bengescu, la randul sau urmarit penal in dosar.

"Viorel Hrebenciuc: Eu maine dupa-amiaza la 4 jumate vorbesc inca o data... la Bacau, sa vad daca au primit vreun semnal. Si daca n-a primit, te trimit la Craciunescu (directorul general Romsilva - n.r.) sa-i spuna Craciunescu ca stie ca ai avut o discutie si-i spune exact ce are de facut. Ai inteles?

Ads

Bengescu Dan: Da.

Viorel Hrebenciuc: Adica, o lucram...

Bengescu Dan: Asa.

Viorel Hrebenciuc: Asa.

Bengescu Dan: Haideti sa va spun...?... Gata, deci n-a promis nimic, a zis ca-mi rezolva ei. Si saptamana trecuta l-a sunat pe Sorin...?... da-i drumul inainte, nu-ti mai contesta nimic.

Viorel Hrebenciuc:...?... sau cum?

Bengescu Dan: Ai inteles? Nu-ti mai contesta, stai linistit. Ne ocupam de tot. Si de Sibiu, ne ocupam noi tot".

Mafia retrocedarilor: Hrebenciuc si Adam, spagi si trafic de influenta. Cum l-au convins pe Ilie Sarbu sa intre in afacere

DNA: In calitate de baron local, Hrebenciuc influenta autoritatile

Potrivit referatului DNA privind solicitarea de incuviintare a arestarii preventive a lui Viorel Hrebenciuc, rolul deputatului PSD a fost acela ca, in calitatea sa de "baron local", sa isi exercite influenta asupra autoritatilor locale implicate in retrocedare "pentru urgentarea punerii in posesie in modalitatea cea mai avantajoasa pentru suspectul Paltin Gheorghe Sturdza".

Ads

Mafia retrocedarilor: Viorel Hrebenciuc, un deputat sarac - ce avere are

"Fiind cointeresat la randul sau personal, fiindu-i promis ca in schimbul exercitarii influentei sale reale va primi prin intermediar o suprafata de 12.000 de ha de padure, inculpatul Hrebenciuc Viorel a intreprins apoi demersurile solicitate, informand constant membrii grupului in legatura cu situatia existenta, rezultatul obtinut si demersurile viitoare de efectuat.

Influenta sa a fost exercitata pe plan local, asupra celor din Directia Silvica Bacau si asupra membrilor comisiilor locale care urmau sa solutioneze cererile de punere in posesie, dar si la cel mai inalt nivel, respectiv asupra directorului general Romsilva, inculpatul Craciunescu Adam, pentru a-l determina sa accepte punerea in posesie cu orice pret", se arata in referatul DNA.

Mafia retrocedarilor Hrebenciuc: Suntem in plin razboi cu Romsilva. Suta la suta fac ordine!

Ads

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, i-a transmis procurorului general al Romaniei cererea in vederea sesizarii Camerei Deputatilor pentru incuviintarea arestarii preventive a deputatilor PSD Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc, pusi sub acuzare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri.

Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a declarat sambata, la incheierea sedintei Biroului Permanent, ca solicitarea de arestare preventiva a lui Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam a fost trimisa Comisiei juridice, care poate da un raspuns in termen de trei zile.

Ads