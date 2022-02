Mafia retrocedarilor: Viorel Hrebenciuc a fost retinut

Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost retinut, pentru 24 de ore, marti dupa-amiaza, in dosarul retrocedarilor ilegale, dar si in cel privind discutia telefonica purtata cu Dan Sova, referitor la sustinerea acestuia pentru functia de presedinte al PSD.

Procurorii DNA au conexat cele doua dosare in care este acuzat Viorel Hrebenciuc, iar acesta urmeaza sa fie dus la Inspectoratul General al Politiei Romane de la Bucuresti, informeaza Digi 24.

Fostul deputat social-democrat inca se afla, la ora 13.40, in sediul DNA Brasov, unde a ajuns marti dimineata, la ora 10.15, pentru a da declaratii in dosarul retrocedarilor ilegale. El a declarat ca nu se simte tradat de colegii din PSD.

Viorel Hrebenciuc, pregatit sa fie retinut: Partidul nu m-a tradat. Frica domneste in Romania (Video)

Intrebat daca este pregatit in cazul unei retineri, Viorel Hrebenciuc a admis aceasta posibilitate.

"Sunt pregatit. Peste 2-3 zile o sa radeti de el (de dosar - n.red.). De ani de zile frica a domnit in Romania, nimeni nu semneaza o hartie, toata lumea are o spaima celebra de acum. Nu am niciun motiv sa nu ma prezint cu inima deschisa la DNA, de altfel nici DNA nu este o sperietoare pentru cei care nu au gresit prea mult", a declarat Viorel Hrebenciuc.

"In niciun caz partidul nu m-a tradat, cum nici eu nu l-am tradat niciodata", a mai spus fostul deputat PSD, intrebat daca e dezamagit de gestul colegilor care au asigurat cvorumul in sedinta de luni.

Viorel Hrebenciuc anuntase saptamana trecuta ca isi da demisia din functia de deputat, pentru a se pune la dispozitia justitiei. Camera Deputatilor a luat act, luni, de demisia lui, care a si intrat in vigoare cateva ore mai tarziu, cand a fost publicata in Monitorul Oficial.

Hrebenciuc poate fi arestat. Camera Deputatilor a luat act de demisia lui - Mingea e in curtea DNA

In data de 17 octombrie, procurorii anticoruptie au cerut Camerei Deputatilor sa isi dea avizul pentru arestarea preventiva a deputatilor PSD Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam. Cei doi sunt urmariti penal intr-un dosar in care zeci de mii de hectare de padure au fost retrocedate ilegal.

Viorel Hrebenciuc este acuzat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la folosire a influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, mentioneaza procurorii.

DNA a mai deschis un dosar pe numele lui Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a avut o intalnire cu senatorul Dan Sova, monitorizata de procurori, in care cei doi au discutat despre posibilitatea initierii unei legi privind amnistierea si gratierea.

In schimbul folosirii influentei sale fata de ministrul Justitiei, pentru initierea acestui proiect de lege, Dan Sova urma sa fie sprijinit de catre Viorel Hrebenciuc pentru a deveni presedinte al PSD. Ulterior, in urma unei sedinte fulger in PSD, Ponta a anuntat ca Sova s-a autosuspendat din functiile detinute in cadrul partidului.

