Hrebenciuc, uns vicepresedinte la Camera, Zgonea - lider al deputatilor PSD

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a fost nominalizat, luni, de colegii sai de partid pentru functia de vicepresedinte al Camerei, in locul lui Valeriu Zgonea.

La randul sau, Zgonea a fost votat lider de grup in locul lui Mircea Dusa, informeaza Mediafax.

Schimbarile au avut loc din cauza intrarii lui Mircea Dusa in Guvern, ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul.

Intrucat Zgonea detinea functia de vicepresedinte al Camerei, deputatii PSD l-au desemnat pe Viorel Hrebenciuc pentru a prelua aceasta functie, la propunerea lui Victor Ponta, dupa cum a precizat la finalul sedintei Mircea Dusa.

Nominalizarea lui Hrebenciuc vine la cateva zile dupa ce acesta a uimit opinia publica declarand ca protestele din ianuarie din Piata Universitatii ar fi fost manipulate de USL.

C.B.

