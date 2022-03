Viorel Hrebenciuc va afla dacă judecătorii îi vor aplica un spor de pedeapsă sau dimpotrivă, vor hotârî să o execute pe cea mai grea dintre cele două condamnări pe care le-a primit în Dosarele Giga Tv și Romsilva.

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare cu privire la contopirea pedepselor primite de fostul deputat și „eminență cenușie” a PSD le-a primit în cele două dosare.

Viorel Hrebenciuc a vorbit miercuri, 9 martie, prin videoconferință din penitenciar, cu un judecător de la Curtea de Apel București, care a rămas în pronunțare cu privire la contopirea pedepselor, o chestiune juridică pe care instanța o ia în discuție în momentul în care condamnatul are două sau mai multe pedepse.

Miza procesului este, pentru Viorel Hrebenciuc, ca judecătorul să facă aplicarea legii mai favorabile, care pentru fostul deputat PSD este vechiul Cod penal.

Norma vechiului Cod (adică cel de dinainte de februarie 2014) lăsa la aprecierea judecătorului dacă aplică un spor de pedeapsă și mai ales în ce cuantum, în cazul a două condamnări, în timp ce Noul Cod penal prevede că sporul de pedeapsă este de 1/3 din cea mai grea.

Care este miza contopirii pedepselor pentru Hrebenciuc

Cu alte cuvinte, pe vechiul Cod Viorel Hrebenciuc ar putea rămâne cu pedeapsa cea mai grea, de 3 ani de închisoare, la care a fost condamnat în dosarul Giga Tv, fără a mai conta cea de 2 ani de închisoare rămasă definitivă după ce acesta și-a retras apelul în Dosarul Romsilva.

Pe Noul Cod, fostul deputat ar avea de executat 3 ani, plus 1/3, deci 4 ani de închisoare.

Procurorul de ședință a folosit termeni duri atunci când a vorbit, miercuri, despre atitudinea lui Viorel Hrebenciuc față de justiție. Acesta a cerut ca instanța să contopească pedeapsa de 3 ani cu cea de 2 ani, urmând ca Hrebenciuc să o execute pe cea mai grea, pus un spor.

„Sporul este pentru ca inculpatul condamnat să nu rămână cu impresia că, dacă a fost condamnat, celelalte fapte grave pe care le-a comis rămân nepedepsite. Aveți în vedere ușurința cu care a folosit funcția de parlamentar pentru a obține beneficii”, a arătat procurorul DNA.

Ce a spus în ultimul cuvânt „eminența cenușie” a PSD

Viorel Hrebenciuc a luat cuvântul din penitenciar, așezat la o masă, între patru pereți de beton.

„Vreau să fiu foarte scurt. Referitor la atitudinea mea față de justiție. Nu am avut beneficii de pe urma funcției de parlamentar. Am recunoscut faptele din ambele dosare, nu am stat să mă ascund. În al doilea dosar (n.r. – Dosarul Romsilva) am renunțat la apel pentru a se face această contopire. Mi-am plătit cheltuielile de judecată în dosarul de la Brașov. Am încercat astfel să îmi arăt respectul față de justiție, respect pe care îl am în continuare. Muncesc în penitenciar”, a arătat Viorel Hrebenciuc în ultimul cuvânt.

Pe data de 14 septembrie 2021, fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Bucureşti, la 3 ani închisoare cu executare în dosarul Giga TV. În acelaşi dosar, fostul primar al municipiului Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan a primit 4 ani şi 6 luni închisoare cu executare, fiindu-i majorată pedeapsa primită iniţial la Tribunalul Bucureşti. Fosta şefă a Consiliului Naţional al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnată la 4 ani şi 4 luni închisoare cu executare.

În acest dosar, Viorel Hrebenciuc a fost acuzat că a intervenit pe lângă fosta șefă a CNA, Laura Georgescu, să îi determine pe ceilalți membri ai Consiliului să revină asupra deciziei de retragere a licenței postului tv al lui Gheorghe Ștefan zis „Pinalti”, Giga Tv.

Viorel Hrebenciuc și-a retras apelul în Dosarul Romsilva

Pe data de 22 iulie 2021, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat pe Viorel Hrebenciuc, în al doilea ciclu procesual, la 2 ani de închisoare cu executare în Dosarul Romsilva. La Înalta Curte, Viorel Hrebenciuc și-a retras apelul formulat.

Acuzaţiile din acest dosar se referă la retrocedarea ilegală a 43.227 hectare de teren forestier în judeţul Bacău în favoarea lui Paltin Sturdza şi în defavoarea Romsilva. Prejudiciul calculat de DNA în acest caz se ridică la 1.421.800.870 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentând contravaloarea terenului.

Viorel Hrebenciuc şi-a recunoscut faptele în faţa judecătorilor şi a spus că a acceptat să intervină pe lângă funcţionarii unor instituţii din Bacău pentru ca Paltin Gheorghe Sturdza să intre în posesia a 43.000 de hectare de pădure. În schimbul intervenţiei, Hrebenciuc urma să primească 12.000 de hectare, prin încheierea unui act adiţional pe numele fiului său.

