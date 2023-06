Moldovan: Voi continua munca lui Razvan Lucescu

Noul antrenor al celor de la FC Brasov, Viorel Moldovan, spune ca vrea sa continue munca inceputa de Razvan Lucescu sub Tampa si vrea sa-i duca pe "stegari" in Europa League.

"Ma bucur ca sunt aici, la Brasov. Vreau sa-i multumesc lui Dinu Gheorghe ca intr-un tarziu ne-am regasit, dupa aventura de la Rapid. Mi-am dorit enorm sa mai lucrez cu dansul si am mare incredere ca vom face lucruri frumoase.

Stiu ca vin dupa Razvan, un antrenor care a facut multe, cu care am lucrat la Rapid, si vreau sa continui munca lui. Am prilejul sa lucrez aici si cu cativa din fostii mei colegi de la Rapid, care sunt profesionisti adevarati. De altfel, cunosc foarte bine echipa, am studiat-o in sezonul trecut, este foarte bine organizata. Voi merge si eu pe aceeasi idee pentru ca diferentele intre mine si Razvan nu sunt mari, ba chair avem cam acelasi stil. Impreuna cu jucatorii vom munci si trebuie sa realizam obiectivul pe care ni le-a propus", a spus Moldovan in cadrul unei conferinte de presa.

Viorel Moldovan a fost numit, luni, antrenor principal al brasovenilor, dupa ce Nicolo Napoli si-a reziliat intelegerea cu clubul "galben-negru".