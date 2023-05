Moldovan: M-am simtit bine in Giulesti si vreau sa le multumesc suporterilor

Tehnicianul Vasluiului, Viorel Moldovan, a declarat la finalul partidei cu Rapid ca echipa sa putea obtine victoria in Giulesti.

"Sunt mandru de elevii mei. M-am simtit bine in Giulesti si vreau sa le multumesc suporterilor pentru primirea pe care mi-au facut-o. Inseamna ca am lasat si eu acolo amintiri frumoase. Am fost condusi cu 2-0, dar in a doua repriza am fost net superiori din toate punctele de vedere.

Nu ne-au lipsti prea multe pentru o victorie, dar sunt multumit pentru acest egal. M-am gandit pe final ca puteam obtine victoria. E bine ca nu am pierdut nici un meci pana acum, pentru ca rezultatele tin un antrenor la echipa.

Vreau sa cladesc o echipa buna la Vaslui, cu care sa obtin rezultate pozitive. Daca se trezeau mai repede conducatorii Rapidului, acum eram antrenor in Giulesti", a spus Moldovan.

Rapid si F.C. Vaslui au terminat la egalitate, partida disputata sambata in Giulesti, scor 2-2.