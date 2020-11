Suparare mare la Ploiesti. Petrolul, tot mai departe de promovare. Cat castiga antrenorul Viorel Moldovan si de ce nu poate fi demis

Petrolul a pierdut cu ASU Poli Timisoara , 0-1 si este tot mai departe de promovarea in Liga 1 Chiar daca investitiile sunt mari la Ploiesti, ar fi al treilea sezon consecutiv cand echipa "lupilor galbeni" rateaza accederea in primul esalon fotbalistic.Conform unor surse Ziare.com, antrenorul Viorel Moldovan este platit cu un salariu de 8000 de euro lunar la Petrolul si are o clauza de reziliere a contractului de 100 000 euro, in cazul in care va fi dat afara.Asta nu se vede insa in parcursul gruparii din Prahova, care are doar 5 victorii in campionat din 12 meciuri , un parcurs slab pentru o echipa care viseaza la Liga 1.CITESTE SI: Danut Lupu a scapat cu viata din lupta cu teribilul virus SARS-CoV-2. "Am driblat, fir-ar mama lui"