Numirea lui Viorel Moldovan ca președinte la Rapid, analizată de Florin Prunea: ”Are relații în Elveția și Franța”

După ce Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara l-a avertizat pe Viorel Moldovan să nu cedeze intereselor comerciale și Florin Prunea, fost internațional român, a analizat instalarea lui la Rapid,.

Prunea spune că este un rol potrivit pentru fostul său coleg de la prima reprezentativă a României dar îi cere să fiie atent.

”Așa cum îl cunosc eu, eu cred că Vio (n.r. Viorel Moldovan) e potrivit pentru postul ăsta. E un jucător care a plâns pentru Rapid. Este un început pentru el. Are imagine.

Știe să vorbească. Știe și fotbal, atenție! Are relații în Elveția și Franța. Cred că cei de la Rapid au cântărit și au decis foarte bine, când s-au gândit să îl aducă la Rapid”, a spus Florin Prunea, potrivit DigiSport.

Viorel Moldovan spune că după experiențele de jucător, director sportiv și antrenor postul de președinte i se potrivește.

"Este o onoare pentru mine să mă întorc la Rapid, acum din postura de președinte. Am trăit experiențele de jucător, director sportiv și antrenor. Acum, mă aflu în fața unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri frumoase, dar și vremuri grele la Rapid. Îmi amintesc cum era totul când am plecat și ce am găsit acum, după 10 ani de zile.

Consider că important este în primul rând să simți și să dai totul pentru echipă. Fără să par lipsit de modestie, eu cred că am dat totul pentru Rapid atât ca jucător, cât și ca antrenor. Am făcut-o pentru că așa am simțit și așa sunt construit ca om. Acum, la început de drum, un drum greu și plin de provocări, țin să aduc și mulțumiri. Le mulțumesc și acționarilor, domnilor Șucu și Angelescu, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și stabilitatea financiară pe care mi-au prezentat-o.

Toate lucrurile s-au precipitat extrem de repede după prima discuție cu domnul Șucu. Nu am stat foarte prea mult pe gânduri. Aveam un alt plan programat încă de acum un an de zile, dar lucrurile au fost date la o parte și, în momentul de față, mă interesează doar Rapid București", a declarat Viorel Moldovan la prima conferință de presă de după numirea sa ca președinte.

