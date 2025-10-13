Declaratie macabra despre Rapid: Un mort care umbla

Antrenorul Rapidului, Viorel Moldovan, a facut o declaratie macabra despre formatia din Giulesti.

Din dorinta de a sublinia situatia dificila a echipei, tehnicianul a comparat Rapidul cu un... mort.

"In momentul de fata, Rapid este un mort care umbla. Sa nu mi-o ia suporterii in nume de rau, dar asta e situatia", a spus Moldovan la Dolce Sport.

Aflata in insoventa de mai bine de un an, echipa din Giulesti va afla in data de 14 februarie daca planul de reorganizare va fi aprobat de instanta.

In cazul in care acest plan va fi respins, Rapidul va intra in insolventa.

In toamna anului trecut, gruparea bucuresteana a fost retrogradata administrativ in Liga 2 din cauza problemelor financiare uriase cu care se confrunta.

