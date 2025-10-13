Declaratie macabra despre Rapid: Un mort care umbla

Marti, 11 Februarie 2014, ora 10:48
2510 citiri
Declaratie macabra despre Rapid: Un mort care umbla

Antrenorul Rapidului, Viorel Moldovan, a facut o declaratie macabra despre formatia din Giulesti.

Din dorinta de a sublinia situatia dificila a echipei, tehnicianul a comparat Rapidul cu un... mort.

"In momentul de fata, Rapid este un mort care umbla. Sa nu mi-o ia suporterii in nume de rau, dar asta e situatia", a spus Moldovan la Dolce Sport.

Aflata in insoventa de mai bine de un an, echipa din Giulesti va afla in data de 14 februarie daca planul de reorganizare va fi aprobat de instanta.

In cazul in care acest plan va fi respins, Rapidul va intra in insolventa.

In toamna anului trecut, gruparea bucuresteana a fost retrogradata administrativ in Liga 2 din cauza problemelor financiare uriase cu care se confrunta.

M.D.

Președintelui nu-i pasă de amenințările cu suspendarea din funcție. Nicușor Dan susține că "sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze"
Președintelui nu-i pasă de amenințările cu suspendarea din funcție. Nicușor Dan susține că "sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze"
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 13 octombrie, că nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcția lansate de Elena Lasconi sau de reprezentanții partidului AUR. Într-un...
Statutul PSD a fost modificat la cererea lui Grindeanu. „Este o clarificare doctrinară”, explică Rafila. Ce schimbare a vrut liderul social-democraților
Statutul PSD a fost modificat la cererea lui Grindeanu. „Este o clarificare doctrinară”, explică Rafila. Ce schimbare a vrut liderul social-democraților
PSD nu se mai autodefinește ca un partid „progresist”, așa cum figura în actualul Statut, ci ca un partid „atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și...
#Viorel Moldovan Rapid, #Rapid insolventa faliment, #Rapid insolventa tribunal , #stiri Viorel Moldovan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rezerva neutilizata la Romania - Austria, Florin Tanase a rupt tacerea: "Nu e posibil asa ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O vedeta a vrut sa treaca granita in Serbia, dar a ramas "blocata": "Au emis mandat de arestare pe numele meu"

LIVE ÎN 00:04:27

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

În 4 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șumudică a avut un remarcat-surpriză la meciul România - Austria: "Băiatul care a cântat imnul"
  2. Înfrângere umilitoare pentru naționala de fotbal a României
  3. L-a dat afară pe Lionel Messi de la Barcelona, iar acum șochează: „Sperăm să îi putem aduce omagiul pe care îl merită”
  4. Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România
  5. Probleme uriașe la Barcelona, înainte de El Clasico. Hansi Flick are „infirmeria” plină
  6. Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
  7. Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
  8. Ce lovitură în circuitul ATP! Salt de 164 de locuri în clasament, după turneul carierei. L-a învins și pe Djokovic
  9. Impresionant ce-a reușit gimnasta din România: ”Adică mai mult decât rusoaicele”
  10. Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"