Viorel Moldovan, gata să revină în SuperLiga: ce echipă l-a contactat pe fostul mare atacant

Viorel Moldovan (50 de ani), fost antrenor la echipe precum Vaslui, Rapid, Auxerre, Petrolul sau Romania Under 21, e gata să revină pe banca tehnică.

Viorel Moldovan, care în ultima perioadă a fost analist la OrangeSport, a fost contactat de oficialii celor de la Universitatea Cluj, după ce negocierile dintre șepcile roșii și Ioan Sabău au ajuns în impas.

”Am fost sunat de o persoană apropiată clubului U Cluj, care m-a întrebat dacă aş fi interesat să preiau banca tehnică, în cazul în care Ioan Ovidiu Sabău nu va mai continua.

I-am spus că din partea mea există disponibilitate, iar dacă U Cluj sunt interesaţi de serviciul meu, ne putem aşeza la masă pentru a discuta anumite aspecte în profunzime. Să vedem dacă ajungem la un numitor comun

Mi s-a spus că voi fi contactat de către oficiali, dar până acum nu s-a întâmplat până în momentul de faţă. Acum câteva zile (n.r. - când a vorbit cu acea persoană), când Neluţu nu luase decizia, iar cei de acolo o aşteptau.

Cu U Cluj am discutat de multe ori. Şi înainte de Neluţu Sabău am vorbit. Chiar am discutat cu unul dintre colaboratorii lui Neluţu, Sandu Tărbârcă, şi cam ştiu tot ce se întâmplă la Cluj, de lot, de tot, pentru orice caz. Nu pot duce la discuţii nepregătit.

Da, cunoscut toate mişcările, am toate datele. Eu 2017 şi înainte de 2017, a fost varianta U Cluj pentru mine. Atunci era Walter patron. Echipa retrogradase. Dar nu am mai ajuns.

Clujul m-a atras tot timpul, sunt aproape de Bistriţa, 125 de km. Un oraş frumos. Echipa copilăriei mele. Mergeam foarte des la meciurile lui U Cluj. Un oraş care mă încântă.

(n.r - care sunt şansele) Nu ştiu, nu mă agit prea tare. Pentru mine, foarte important este mediul, locul unde mă duc. Eu sunt o persoana care vrea să simtă susţinere, afecţiune, ca să pot da foarte mult. Să fiu bine venit.

Chiar am primit foarte multe mesaje din partea prietenilor mei din Cluj, care mi-au spus că aşteaptă cu braţele deschise, dacă va fi. Nu se ştie ce se va întâmpla. Eu nu am vrut discut, am vrut să evit. Dacă se leagă ceva, bine. Dacă nu, la fel de bine. Vedem ce se va întâmpla”, a dezvăluit Moldovan, pentru Orange Sport.