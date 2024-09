Viorica Dăncilă neagă că a fost ”marioneta” lui Dragnea. Dezvăluiri despre controversata lege a amnistiei și grațierii

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a făcut noi dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, negând afirmațiile potrivit cărora ar fi fost ”marioneta” fostului lider al PSD.

Invitată la emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai, marți seară, 24 septembrie, Dăncilă a declarat că Dragnea nu a fost decât de două ori la Guvern și că niciodată nu i-a spus ce să facă. Fostul premier a amintit despre legea amnistiei și grațierii, subliniind că vrea să se știe adevărul: a fost cerută de partid, nu de Dragnea. Printre cei care au votat-o a fost și actualul premier și lider al PSD, Marcel Ciolacu, a mai spus Dăncilă.

”Domnul Dragnea nu a fost decât de două ori în Guvernul României. Niciodată nu a venit ca să îmi spună să fac un anumit lucru. Cred că nici nu aș fi făcut dacă venea și îmi dicta acest aspect. Era președinte de partid, mă duceam la partid, dar nu eram obligată să fac ceea ce îmi spunea domnul Dragnea. Și am să dau un singur exemplu - amnistia și grațierea, ca să lămurim lucrurile, pentru că adevărul este cel mai important și m-am hotărât ca, începând de anul acesta, să spun tot ceea ce s-a întâmplat. Este important ca românii să știe și aceste lucruri să nu se mai repete. În comitetul executiv al partidului s-a cerut amnistia și grațierea. Nu a cerut-o Liviu Dragnea, a cerut-o partidul, au cerut-o liderii de județe și a fost votată inclusiv de domnul Ciolacu, de domnul Stănescu. Cu toate că mi-a cerut partidul, că a fost un vot în unanimitate pentru amnistie și grațiere, am spus că eu nu dau amnistia și grațierea și nu am făcut acest lucru. Deci, faptul că am fost ghidonată, că am fost marionetă, sunt lucruri care au apărut în spațiul public și care sunt departe de a fi adevărate”, a declarat Viorica Dăncilă.

Dăncilă a dat de înțeles că a fost învinsă de partid, subliniind că, dacă a fi fost ”o marionetă”, cu ”structuri” în spatele ei, nu ar fi pierdut alegerile prezidențiale și șefia PSD.

”Haideți să vedem, Domnul Grindeanu a dat Ordonanța 13. Viorica Dăncilă n-a dat nimic pe justiție. Tot Viorica Dăncilă a fost marionetă?! Eu las românii să judece. Pe de altă parte, dacă erau în spatele meu structuri, cum au afirmat unii, că mă ghidona nu știu cine, nu știu ce... Viorica Dăncilă nu cădea la moțiunea de cenzură, Viorica Dăncilă nu prea pierdea președinția partidului, Viorica Dăncilă era ajutată, nu boicotată în alegerile prezidențiale, după alegeri, ocupa o anumită funcție, pentru că, în momentul în care te ghidonează cineva și faci un anumit lucru, vine și o răsplată. Unde a fost această răsplată? Unii, ca să scuze ce au făcut, au lansat în spațiul public tot felul de zvonuri. Nu am fost ghidonată niciodată de nimic și nu am fost niciodată marioneta lui Liviu Dragnea”, a conchis fostul premier.

