Viorica Dăncilă, după ce a intrat în PNCR, partidul lui Cristian Terheș: „Nu mi-am trădat partidul. Oamenii aflaţi azi la conducere m-au trădat”

Viorica Dăncilă, care urmează să candideze pe listele PNCR, partidul lui Cristian Terheș, la alegerile parlamentare, a ținut să precizeze că nu și-a trădat partidul, PSD, ci conducerea actuală a trădat-o. Totodată, mai spune fostul premier, ușile partidului sunt deschise pentru toate forțele politice, dar și pentru cei care nu au mai făcut politică, scrie Observatornews.ro.

Cristian Terheș, candidatul PNCR în alegerile prezidenţiale, a subliniat că doreşte ca, în jurul proiectului conservator al formaţiunii sale politice, să vină oameni "care au demonstrat că au reprezentat România aşa cum se cuvine".

Întrebat dacă va exista un tandem propus de PNCR, Terheş - preşedinte şi Dăncilă - premier, europarlamentarul a răspuns: „Încă nu am vorbit despre un tandem. În momentul de faţă, lucrăm cu doamna Dăncilă şi cu alţi specialişti la programul de guvernare. (...) Cred că doamna Dăncilă ar fi, din nou, un premier extraordinar pentru România. Vom avea liste complete pentru alegerile parlamentare sub sigla PNCR, motiv pentru care am demarat fuziuni cu alte partide conservatoare care se alătură acestui proiect".

Dăncilă, care a menţionat că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea din mai 2019, a subliniat că „uşile PNCR sunt deschise pentru toate forţele politice, dar şi pentru cei care nu au mai făcut politică şi vor o schimbare pentru România".

Fostul prim-ministru a avut și un mesaj pentru foștii colegi din PSD.

"Viorica Dăncilă nu are trădarea în sânge. Nu mi-am trădat partidul. Oameni aflaţi azi la conducerea partidului m-au trădat pentru a ocupa nişte posturi, nu pentru că ar vrea binele acestei ţări. Marcel Ciolacu şi Klaus Iohannis au fost cei care au creionat trecerea moţiunii de cenzură în 2019. De ce? Probabil pentru că am luptat prea mult pentru România (...). Nu am trădat PSD şi am apreciere pentru mulţi oameni din PSD, adevăraţi pesedişti care au fost daţi la o parte pentru a veni prietenii sau cei care l-au ajutat pe domnul Ciolacu să dea jos propriul guvern PSD.”, a mai spus Dăncilă.

