S-a aflat în ce calitate s-au întâlnit Dăncilă și Năstase cu Xi, Putin și Kim. Lista oficială a invitaților dezvăluie totul și îi dă de gol

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 12:22
7394 citiri
Năstase, Dăncilă / Putin

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști premieri ai României, a transmis diplomația chineză.

La evenimentul găzduit de către liderul chinez au mai luat parte, printre alții: regele Cambodgiei, președintele Vietnamului, președintele Indoneziei, premierul Malaeziei, președintele Mongoliei, premierul Pakistanului, premierul Nepalului, președintele Uzbekistanului, președintele Tadjikistanului, președintele Turkmenistanului, președintele din Congo, președintele din Zimbabwe, premierul Slovaciei, premierul din Singapore, președintele Serbiei, președintele Cubei, președintele azer, președintele iranian, un vicepremier bulgar, un fost premier al Japoniei, un fost premier al Belgiei, un fost premier al Greciei, un fost premier al Italiei, un fost premier din Noua Zeelandă, un fost ministru de Externe al Australiei.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, a „tunat” după ce Năstase și Dăncilă au luat parte la parada organizată de chinezi. Totodată, ea a precizat că se așteaptă ca foștii premieri să nu divulge secrete de stat. „Avem niște legi foarte clare privind imposibilitatea ca foști demnitari, legal, să divulge informații cu caracter confidențial la care au avut acces și sigur că așteptarea de la toți cetățenii României este să respecte legea”, a explicat Țoiu.

La ce eveniment au participat Năstase și Dăncilă, de fapt

Evenimentul desfășurat în Piața Tiananmen, pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, a presupus o ceremonie de 70 de minute cu demonstrații aeriene, parade de trupe și prezentarea celor mai noi echipamente militare chinezești, inclusiv rachete hipersonice, drone și tancuri modernizate.

Liderul suprem al Chinei, Xi Jinping, a inspectat trupele dintr-o limuzină Red Flag deschisă, simbol politic și industrial al Chinei, utilizat de liderii chinezi de la Mao Zedong încoace pentru evenimente oficiale.

„Națiunea chineză este marea națiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran. În trecut, când a fost confruntată cu lupte critice între bine și rău, lumină și întuneric, progres și reacțiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge dușmanul”, a afirmat Xi, înainte de parada militară de la Beijing.

  • VEZI AICI poza cu Dăncilă, Năstase, Putin și Xi.
  • VEZI AICI reacția completă a șefei de la MAE.

