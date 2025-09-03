Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”

Miercuri, 03 Septembrie 2025
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Beijing, septembrie 2025 Foto: Captură video/ X/AFP

Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China.

Dăncilă spune că ar vrea s-o vadă și pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți.

„Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu lideri importanți. Fără dialog, se va întâmpla ca până acum: să rămânem în plan secund”, a declarat Dăncilă pentru Gândul.ro.

În prezent, Viorica Dăncilă se află la Beijing. Ea a participat la marea paradă militară, alături de Adrian Năstase. Foștii premieri PSD au apărut într-o poză de grup cu președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele nord-coreean Kim Jong Un.

Răspunsul lui Adrian Năstase

Și fostul premier Adrian Năstase a venit cu precizări după ce a fost criticat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

„Câteva precizări în legătură cu comunicatul MAE.

1. La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală.

2. ⁠Cred că MAE nu a înțeles; evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova.

⁠3. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska.

⁠4. Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Ce a spus ministra de Externe Oana Țoiu

România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română.

Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”, a transmis miercuri, 3 septembrie, ministra de Externe, Oana Țoiu.

