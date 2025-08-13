"Nu e banc". Viorica Dăncilă își face fundație împreună cu familia. "Cine nu se simte egal cu semenii săi se va putea adresa fundației pentru o lume cu șanse egale"

Fostul lider PSD, premier și candidat la prezidențiale Viorica Dăncilă își face fundație și nu orice fel de fundație, ci una pentru o lume cu șanse egale, după cum a declarat chiar politicianul.

Cum a aflat ce vrea să facă Viorica Dăncilă, politologul Cristian Preda a și ironizat inițiativa fostului premier.

Într-o postare scurtă, dar acidă, făcută pe Facebook miercuri seară, 13 august, Preda scrie "nu e banc, e cruda realitate…".

"În curând, cine nu se simte egal cu semenii săi - că-i bulgar, nigerian, tadjik sau thailandez - se va putea adresa “Fundației Internaționale Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale”. Nu e banc, e cruda realitate…", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Dăncilă a depus, la sfârșitul lunii iunie, la o instanță din București o acțiune în care solicită acordarea personalității juridice unei fundații care îi poartă numele, scrie G4Media.

Fundația fostului premier al României militează pentru egalitatea de șanse, în special între bărbați și femei, în mai multe domenii, inclusiv pe piața muncii, educație, politică și sănătate.

”În activitatea pe care am desfășurat-o mi-am dat seama că este nevoie de promovarea egalității de șanse în România și este necesar un plus în acest sens, în mai multe domenii. Poate sună cam pompos prezența în numele Fundației a lui «Internațională», dar chiar acest lucru ne propunem, abordarea acestor subiecte nu numai la nivel național, ci în cadrul unor dezbateri internaționale”, a declarat Viorica Dăncilă pentru G4Media.ro, adăugând că finanțarea activităților va avea loc prin depunerea de proiecte, organizarea de evenimente și cooperarea cu alte fundații.

Consiliul Director al Fundației Internaționale Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale este format din Cristinel Dăncilă (președinte executiv), Victor Florin Dăncilă (vicepreședinte), Eugeniu Ioan Vasilescu (secretar general) și Doina Solcan (cenzor), primii doi fiind soțul, respectiv fiul fondatoarei.

Viorica Vasilica Dăncilă (61 de ani) a fost prima femeie care a deținut funcția de premier al României (între ianuarie 2018 și noiembrie 2019).

