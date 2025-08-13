"Nu e banc". Viorica Dăncilă își face fundație împreună cu familia. "Cine nu se simte egal cu semenii săi se va putea adresa fundației pentru o lume cu șanse egale"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:49
475 citiri
"Nu e banc". Viorica Dăncilă își face fundație împreună cu familia. "Cine nu se simte egal cu semenii săi se va putea adresa fundației pentru o lume cu șanse egale"
Viorica Dancilă FOTO Facebook/Viorica Dancila

Fostul lider PSD, premier și candidat la prezidențiale Viorica Dăncilă își face fundație și nu orice fel de fundație, ci una pentru o lume cu șanse egale, după cum a declarat chiar politicianul.

Cum a aflat ce vrea să facă Viorica Dăncilă, politologul Cristian Preda a și ironizat inițiativa fostului premier.

Într-o postare scurtă, dar acidă, făcută pe Facebook miercuri seară, 13 august, Preda scrie "nu e banc, e cruda realitate…".

"În curând, cine nu se simte egal cu semenii săi - că-i bulgar, nigerian, tadjik sau thailandez - se va putea adresa “Fundației Internaționale Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale”. Nu e banc, e cruda realitate…", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Dăncilă a depus, la sfârșitul lunii iunie, la o instanță din București o acțiune în care solicită acordarea personalității juridice unei fundații care îi poartă numele, scrie G4Media.

Fundația fostului premier al României militează pentru egalitatea de șanse, în special între bărbați și femei, în mai multe domenii, inclusiv pe piața muncii, educație, politică și sănătate.

”În activitatea pe care am desfășurat-o mi-am dat seama că este nevoie de promovarea egalității de șanse în România și este necesar un plus în acest sens, în mai multe domenii. Poate sună cam pompos prezența în numele Fundației a lui «Internațională», dar chiar acest lucru ne propunem, abordarea acestor subiecte nu numai la nivel național, ci în cadrul unor dezbateri internaționale”, a declarat Viorica Dăncilă pentru G4Media.ro, adăugând că finanțarea activităților va avea loc prin depunerea de proiecte, organizarea de evenimente și cooperarea cu alte fundații.

Consiliul Director al Fundației Internaționale Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale este format din Cristinel Dăncilă (președinte executiv), Victor Florin Dăncilă (vicepreședinte), Eugeniu Ioan Vasilescu (secretar general) și Doina Solcan (cenzor), primii doi fiind soțul, respectiv fiul fondatoarei.

Viorica Vasilica Dăncilă (61 de ani) a fost prima femeie care a deținut funcția de premier al României (între ianuarie 2018 și noiembrie 2019).

Visul celor de la AUR: să guverneze împreună cu „sistemul”. De ce a revenit George Simion la scenariul „Călin Georgescu premier”
Visul celor de la AUR: să guverneze împreună cu „sistemul”. De ce a revenit George Simion la scenariul „Călin Georgescu premier”
George Simion a înaintat zilele acestea ipoteza conform căreia AUR ar putea intra la guvernare din toamnă, într-o formulă cu PSD, în contextul în care tensiunile din interiorul formațiunii...
Cum s-a ”păcălit” Guvernul Bolojan cu măsurile de austeritate. Românii cumpără mai puțin, comercianții plătesc taxe mai mici
Cum s-a ”păcălit” Guvernul Bolojan cu măsurile de austeritate. Românii cumpără mai puțin, comercianții plătesc taxe mai mici
Guvernul Bolojan nu a anticipat faptul că măsurile de austeritate sunt o sabie cu două tăișuri. Veniturile mici și scumpirile au tăiat apetitul românilor pentru consum și i-au determinat...
#Viorica Dancila, #fundatie, #lume sanse egale , #stiri Vasilica Viorica Dancila
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: si-a parasit sotia, o actrita celebra, si acum a spus de ce! Explicatia divortului a starnit revolta
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
De ce nu a semnat si Romania "declaratia europeana" privind summitul din Alaska. "Este o victorie a lui Putin, fara doar si poate"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce s-a vorbit la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă. Anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan
  2. PNL desființează o înșelătorie online care promite câștiguri rapide. "Atenție la mesajele care folosesc numele premierului Ilie Bolojan" FOTO
  3. "Nu e banc". Viorica Dăncilă își face fundație împreună cu familia. "Cine nu se simte egal cu semenii săi se va putea adresa fundației pentru o lume cu șanse egale"
  4. Rusia limitează serviciile Telegram și WhatsApp: Sunt ”folosite pentru a înșela și a extorca. Implică cetățenii ruși în acțiuni de sabotaj și terorism”
  5. Evadări pe bandă rulantă în România. Încă un deținut a scăpat de ochii vigilenți ai paznicilor. A sărit pe geamul ambulanței care îl transporta și a fugit într-un lan de porumb
  6. Zelenski le-a spus lui Trump și liderilor europeni că Putin "blufează" înainte de discuțiile dintre SUA și Rusia din Alaska VIDEO
  7. Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Unde vor merge banii și ce primește Mihaela Rădulescu
  8. George Simion vrea reunirea Moldovei cu patria mamă, dar folosește retorica Rusiei. "Este un stat artificial care nu poate asigura bunăstarea propriilor cetățeni"
  9. Reședința lui Vladimir Putin de la Valdai, fortificată cu sisteme antiaeriene suplimentare după modelul turnurilor naziste „Flaktürme”
  10. Explozie de proporții în județul Bacău. Un copil cu arsuri grave și trei adulți răniți. Autoritățile activează planul de protecție civilă pentru transfer în străinătate

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...