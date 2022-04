Cine sunt oamenii din spatele partidului NOI, unde s-a înscris Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a apărut din nou pe scena politică după doi ani, anunțând că, după 26 de ani în care a activat în PSD, nu mai face parte din partid, ba mai mult, s-a înscris într-o nouă formațiune politică, și anume Națiune Oameni Împreună (NOI).

”De astăzi sunt membru al unei formațiuni politice noi. Partidul,,Națiune Oameni Împreuna”(NOI). Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroși, oameni care au decis să nu mai stea deoparte. (...)

Acest tip de abordare, de gândire politică, pe care o apreciez, pe care o susțin și care mă definește, am regăsit-o în rândul membrilor Partidului "Națiune Oameni Împreună"(NOI).

Am găsit aici oameni care nu au mai făcut politică, oameni serioși, cu experiență relevantă în domeniile lor de activitate. Viziunea lor bazată pe patriotism, adevăr, consens, comuniune, credință autentică, se identifică cu viziunea mea, cu ceea ce îmi doresc pentru România și pentru român”, a anunțat Dăncilă în 29 martie.

Cine sunt oamenii din spatele NOI

Până acum nu există foarte multe informații despre noua formațiune politică. Partidul are o pagină de Facebook dedicată, dar și un site unde sunt prezentați membrii echipei. La prima vedere, nu sunt personaje care s-au mai remarcat anterior pe scena politică.

Ads

Bogdan Petrescu este membru fondator și președinte interimar. Potrivit profilului său de Facebook, este din Bistrița, dar trăiește în Cluj-Napoca, este căsătorit și a absolvit facultatea de matematică și informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, din Cluj.

Francesco Ionel Șerban este președintele interimar al consiliului de proiecte și strategii. Potrivit paginii sale de Facebook, este consultant fiscal, expert fiscal judiciar, antreprenor și cenzor.

Iulia Hirică este președinte interimar al partidului. Are 51 de ani și s-a născut în Curtea de Argeș. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București. În prezent este conferențiar universitar la Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București, catedra de geometrie.

Răzvan Gabriel Gogoț are 49 de ani și este vicepreședinte interimar al partidului.

Cornelia Baloș este secretar general interimar. Potrivit profilului său de Facebook, a studiat contabilitate și informatică de gestiune la Academia de Studii Economice din București, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, iar apoi a studiat kinetoterapie și motricitate specială la Universitatea din Pitești, unde are și un master. În plus, este instructor de pilates și yoga.

Ads

Silvia Braia este trezorier interimar și membru fondator.

Daniela Crasan este membru fondator al partidului. Este din Argeș și este psiholog. Mai exact, este membru fondator al Asociației Române de Psihoterapie Centrată pe Persoană, domeniu în care este formată ca psiholog specialist, formator și supervizor. În plus, este specializată și în psihologie clinică.

Gabriel Ghiță și Cătălin Spătaru sunt, de asemenea, membri fondatori ai NOI.

Revenirea neașteptată a Vioricăi Dăncilă

Viorica Dăncilă este din Teleorman și a fost membră PSD din 1996. A fost președintele PSD, a fost premierul României în intervalul ianuarie 2018 - noiembrie 2019, și a candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, unde a pierdut în fața lui Klaus Iohannis.

Ads

După înfrângere, Viorica Dăncilă a dispărut de pe scena politică și o perioadă a lucrat la Banca Națională a României, în domeniul economiei verzi. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, declara în iulie 2021 că Dăncilă ”lucrează de la birou și este foarte disciplinată”.

În urma anunțului privind aderarea la partidul NOI, Viorica Dăncilă a fost invitată să participe la o emisiune pentru prima dată după doi ani, la postul Etno tv, luni, 4 aprilie.

Aceasta a declarat în cadrul emisiunii că a revenit în politică deoarece ”economia este prăbușită” și nu poate sta pe margine.

”Dacă ne uităm la situaţia actuală, în care economia este prăbuşită, românii se confruntă cu foamete, sărăcie, cu frigul, sunt multiple probleme la care clasa politică nu are un răspuns adecvat. Toate acestea m-au făcut să revin în politică. Dacă lucrurile mergeau bine, dacă ţara mergea într-o direcţie bună, dacă românii o duceau mai bine, atunci drumul meu cu siguranţă era în afara politicii. Deci nu pot să rămân indiferentă”, a spus Dăncilă.

Ads

Mai mult, referindu-se la perioada în care a fost premierul României, Dăncilă a declarat că a avut ”o guvernare eficientă” și că ”a dus țara într-o direcție bună”. În plus, vorbind despre plecarea sa din frunte PSD, a acuzat partidul că a trădat-o. De altfel, a spus că mai mulți foști colegi din PSD au sunat-o pentru a o felicita că a revenit în politică.

Referitor la protestele din 10 august 2018, când jandarmeria a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților, Dăncilă a subliniat că era în concediu și că îi cedase lui Paul Stănescu atribuțiile de premier.

”Înainte de a pleca în concediu am avut decât informaţii legate de venirea românilor de pretutindeni în Piaţa Victoriei, nu de violenţă, nu de grupuri care vor recurge la violenţă. Am lăsat toate atribuţiile lui Paul Stănescu, deci în perioada 10 august premierul a fost Paul Stănescu, dar nu am văzut pe nimeni care să îl întrebe ce s-a întâmplat atunci, că era premier în funcţie, premier interimar, nu am văzut pe nimeni să spună cum a intervenit, ce informaţii a avut, ce s-a întâmplat, pentru că trebuia să coordoneze toată activitatea. Pe 10 august eram în concediu, nu eram în ţară, am văzut ceea ce se întâmplă, nu avem toate datele pentru că normal, când laşi pe cineva în loc datele merg către persoana care ţine locul respectiv”, a spus Dăncilă.

Întrebată dacă va candida din nou la alegerile viitoare, Viorica Dăncilă a răspuns că va candida „pe o listă” la viitoarele runde de alegeri.