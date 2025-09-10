Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 13:07
Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”
Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO X/@hightvmeta

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, și nu au fost „drone în derivă”, atunci Federația Rusă a lansat „o provocare” atât la adresa Poloniei, cât și a NATO, pentru a vedea modul de reacție al acestora.

Virgil Bălăceanu a criticat, într-o intervenție TV, decizia foarte întârziată a „decidenților politici” de a aproba o lege cu privire la doborârea dronelor și a altor obiecte care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României.

„O lecție aspră ne-a spus că am avut nevoie de un an și jumătate, în condițiile în care drone în derivă și resturi de drone ajungeau pe teritoriul României și au fost inclusiv pătrunderi neautorizate, ca să aprobăm o lege cu privire la combaterea acestor drone. Mai mult decât atât, la vremea respectivă, lideri de marcă ne spuneau că nu e niciun pericol și că noi putem combate aceste drone. Românii trebuie să privească cu mai multă atenție la decidenții politici, pentru că în probleme care vizează apărarea, inclusiv integritatea fizică a cetățenilor români, în spațiul politic nu se acționează corespunzător, e o atitudine iresponsabilă”, afirmă generalul Bălăceanu, la Digi24.

Potrivit sursei citate, este pentru prima dată când asistăm la doborârea unor drone de către sistemele de apărare antiaeriană.

„Nu știm datele exacte, știm că au fost opt - zece drone, dintre care trei au fost doborâte. Va fi foarte interesant să aflăm cu ce au fost doborâte de către aviația care executa misiuni de poliție aeriană, cum au executat și în România, sau de mijloacele antiaeriene, respectiv electronice, cu baza la sol”, precizat Bălăceanu.

Generalul în rezervă a adăugat că un aspect care trebuie luat în considerare este dacă a fost vorba despre „drone în derivă”, care „au fost lovite kinetic și prin mijloace electronice de către apărarea antiaeriană” sau despre drone care au pătruns „neautorizat” în spațiul aerian al Poloniei printr-un „zbor planificat”, caz în care este vorba de „o provocare din partea Federației Ruse”.

Potrivit lui Virgil Bălăceanu, deocamdată, în acest moment nu se știe dacă au fost drone de recunoaștere, drone-momeală sau drone-kamikaze cu încărcătură explozivă, dar oricum, într-un asemenea scenariu, dacă vorbim de un zbor neautorizat în spațiul aerian al Poloniei, respectiv al NATO, atunci poate fi considerată o provocare la adresa Poloniei și a NATO din partea Federației Ruse.

„Oricum, indiferent de categoria acestor drone, dacă vorbim de un zbor neautorizat în spațiul aerian al Poloniei, respectiv al NATO, și nu vorbim de drone în derivă, atunci este o provocare la adresa Poloniei și a NATO și s-a urmărit modul în care reacționează atât Polonia în sine, cât și NATO la modul general unui asemenea tip de atac. Are capabilități Polonia și are curajul să doboare aceste drone? Există solidaritate la nivelul Alianței în asemenea situații? Ce alte măsuri mai ia NATO, față de provocări care pot să fie mai ample, pentru că noi vorbim de o provocare legată de folosirea dronelor, pot să apară provocări legate de rachete, fie balistice, mai puțin probabil, deși pot să ajungă pe teritoriul Poloniei, sau rachete de croazieră, chiar dacă vor survola spațiul aerian al Poloniei, poate și al României, pentru o perioadă scurtă de timp”, a afirmat Bălăceanu.

Întrebat dacă România ar trebui să acționeze la fel ca Polonia în cazul în care se întâmplă același lucru pe teritoriul țării noastre, Bălăceanu a răspuns că „în mod obligatoriu”, inclusiv în cazul dronelor în derivă.

„În mod obligatoriu România trebuie să reacționeze la fel. În momentul în care vom nimici primele drone, inclusiv dronele în derivă, pentru că acestea continuă să aibă explozibil și trebuie protejată viața cetățenilor români, va fi un semn că suntem pregătiți să combatem aceste drone, că suntem pregătiți pentru orice tip de provocare din partea Federației Ruse. Sigur, vorbesc de provocările în spațiul militar, pentru că provocările în spațiul informațional și ideologic nu le răspundem cum trebuie, ei încă influențează puternic România și societatea românească”, a punctat Bălăceanu.

Generalul în rezervă consideră că s-a intrat „într-o altă etapă a războiului din Ucraina, de amplificare a tuturor tipurilor de acțiuni, aparent și provocări la adresa statelor membre NATO”, menționând că speră ca președintele american Donald Trump să ia decizia prin care SUA „să sprijine Ucraina în efortul apărării”, decizie care „să tempereze acțiunile ofensive ale rușilor”.

„În mod cert va trebui să apară o atitudine și din partea lui Donald Trump legată de acest aspect de provocare față de Polonia, în cazul în care mergem pe acest scenariu. Atacurile asupra sistemelor energetice, asupra infrastructurii civile în Ucraina, se desfășoară pe principiul suprasaturării, vorbim de sute de drone, de zeci de rachete de croazieră și balistice. Asta înseamnă că folosesc un număr atât de mare de drone și de rachete așa încât apărarea antiaeriană antirachete să nu poată îndeplini misiunea și un număr mare de drone și de rachete să supraviețuiască și să-și lovească obiectivele. (...) Să sperăm că Trump va lua acea decizie de care e nevoie, care să spună că Statele Unite sprijină Ucraina în efortul apărării și prin acest sprijin al Statelor Unite, al Europei, sprijinul în sine al Ucrainei, acțiunile ofensive ale rușilor vor fi temperate și către finalul anului vor fi oprite, iar sancțiunile, mai ales legate de exportul de petrol, într-o jumătate de an să aibă consecințe din punct de vedere al bugetului de război al Federației Ruse, numai prin stabilizarea frontului în Ucraina și prin condiții foarte grele din punct de vedere financiar al susținerii războiului în Ucraina, numai în aceste condiții Putin se va gândi la încetarea focului și la un acord de pace”, a mai spus generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.

Armata poloneză a anunțat, miercuri dimineață, că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, potrivit presei internaționale.

Presa poloneză a relatat că resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki, în provincia Lublin din estul țării, în urma evenimentelor din cursul nopții, când Varșovia a doborât drone rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, că incidentul din Polonia este o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei și se va „răspunde ferm” oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană.

„Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a afirmat ministrul Apărării.

