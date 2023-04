Deputatul PNL Virgil Pop, inchis pentru reeducare - Motivarea instantei

Magistratii Inaltei Curti arata in motivarea deciziei incarcerarii deputatului PNL Virgil Pop ca acesta trebuie determinat sa isi indrepte atitudinea fata de savarsirea de infractiuni.

Mai mult, ei incearca sa dea un exemplu prin acest caz opiniei publice si sa demonstreze ca si demnitarii romani aflati in functie pot fi pedepsiti cu ani grei de inchisoare, desi ocupa aceste functii, informeaza Realitatea TV.

Virgil Pop a fost condamnat la finalul lunii martie la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta. El a fost ridicat de politisti din hotelul in care era cazat in Bucuresti in calitate de parlamentar.

Virgil Pop a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA in decembrie 2008 pentru ca, in perioada 2007-2008, ar fi savarsit mai multe infractiuni precum trafic de influenta, spalare de bani, dar si fals in inscrisuri sub semnatura privata.