Certificarea dezinfectantilor si mastilor produse in Romania se face in strainatate. Explicatiile ministrului Economiei

"Asta ne dorim. Este evident ca Romania este dependenta de, hai sa nu zicem exporturi, pentru ca sunt livrari intracomunitare pana la urma. (...) Cred ca un grad de integrare mai mare a productiei ar fi benefic pentru Romania", a afirmat ministrul Economiei , miercuri seara, la Digi 24.In acest context, Virgil Popescu a aratat ca in Romania exista companii care au demonstrat ca pot produce materiale de care este nevoie, cum ar fi masti de protectie sau produse biocide. Popescu a dat ca exemplu un producator de masti de protectie, care asigura aproape de jumatate din necesarul maxim in Romania.In ceea ce priveste produsele dezinfectante, ministrul a sustinut ca, pe langa Farmec si Antibiotice Iasi, exista alti 10-15 producatori mici care pot asigura necesarul, insa spune ca problema este legata nu de productie, ci de certificarea produselor."Eu cred ca in momentul de fata in Romania ne descurcam cu productia de biocide. Ceea ce imi doresc este sa avem capacitatea, ca stat, sa avem laboratoare care sa certifice aceste biocide, sa certifice mastile, sa certifice combinezoane. Problema este ca procesul de acreditare a lor este de lunga durata, nu e simplu, poate sa dureze si un an si atunci producatorul roman trimite in Germania la un laborator si poate sa dureze si cand primeste certificarea", a precizat ministrul Economiei.