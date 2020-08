Fostul sef al Garzii de Mediu Mehedinti a fost numit manager al Spitalului Judetean de Urgenta. Virgil Popescu: "Presedintele CJ Mehedinti sfideaza legea"

Numirea

Liberalul se intreaba "de unde sa stie cineva care conduce Garda de Mediu cum sa fie managerul spitalului, mai ales acum in perioada de criza sanitara". In replica, Aladin Georgescu spune ca PNL continua "campania electorala murdara" si sustine ca toate numirile de manageri au respectat legislatia in vigoare, insa mereu liberalii i-au contestat. Georgescu precizeaza ca nu a dat curs numirii in functia de manager."Aladine, chiar iti bati joc de mehedinteni!?! Vrei sa ii ucizi?!? Presedintele CJ Mehedinti Aladin Georgescu nu e prieten cu legea! Crede din nou ca Spitalul Judetean este terenul lui de joaca, desi suntem in plina criza epidemiologica! Nu pune sanatatea mehedintenilor pe primul loc, ci se gandeste doar la interesele lui electorale! Si totodata nu pot sa nu ma intreb: de unde sa stie cineva care conduce Garda de Mediu cum sa fie managerul spitalului, mai ales acum in perioada de criza sanitara?!?Aladine, chiar iti bati joc asa, pe fata, de toata lumea?!? Incalci cu buna stiinta un ordin dat de ministrul Sanatatii prin care l-a numit manager pe dr. Victor Maliborschi, pe perioada starii de alerta?!? Prin aceasta numirea controversata, presedintele PSD Mehedinti Aladin Georgescu sfideaza din nou legea si pune, la propriu, in pericol vietile mehedintenilor!", a scris Virgil Popescu, marti pe Facebook Ministrul Economiei adauga ca va cere ministrului Sanatatii Nelu Tataru sa rezolve lucrurile pentru ca presedintele CJ Mehedinti pune in pericol viata oamenilor."Lucrurile nu vor ramane asa! Voi solicita ministrului Sanatatii implicare pentru a pune lucrurile la punct intrucat actiunile presedintelui CJ Mehedinti pun in pericol sanatatea mehedintenilor si situatia nu poate ramane asa. Daca va fi cazul voi pune acest subiect pe masa Guvernului, pentru ca lucrurile au mers prea departe. Oare ce lucru trebuie protejat, cu disperare, la Spitalul Judetean?", a conchis Popescu.La randul sau, Aladin Georgescu acuza, intr-o postare pe Facebook, ca PNL continua "campania electorala murdara" si ca liberalii au bulversat activitatea la Spitalului Judetean din Drobeta Turnu Severin."Constat cu mahnire ca PNL continua campania electorala murdara in care a inclus Spitalul Judetean de Urgenta inca de acum cateva luni. Au numit in mod abuziv un manager si au mentinut in tot acest timp o stare de tensiune in randul personalului medical prin bulversarea activitatii la nivelul conducerii. Asta, in loc sa se asigure ca unitatea medicala are toate mijloacele pentru a gestiona in cele mai bune conditii criza medicala.Managerii pe care i-am numit respectand legislatia in vigoare, au fost persoane cu experienta si expertiza in activitatea medicala si manageriala si au fost contestati de liberali desi nu erau nici barmani cum s-a intamplat la Spitalul Orasenesc Campeni, nici patroni de pompe funebre ca la Spitalul din Neamt. Pe de alta parte, nu m-am dat nici medic pentru a intra in fata la testarea pentru coronavirus asa cum a facut unul dintre liderii PNL la Suceava", a scris Aladin Georgescu pe Facebook.Catalin Tutilescu, fostul sef al Garzii de Mediu Mehedinti, a fost numit manager al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Drobeta Turnu Severin. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Mehedinti, Aladin Georgescu. Acesta a mai precizat ca doctorul Constantin Pasarin este noul director medical al spitalului."In baza prerogativelor conferite de legislatia in vigoare, in cursul zilei de astazi, am emis dispozitia de numire in functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin a lui Catalin Tutilescu.Noul manager are experienta acumulata in timpul exercitarii functiei de secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, dar si a functiei de comisar sef al Garzii de Mediu Mehedinti pe care a ocupat-o timp de opt ani.Catalin Tutilescu este un om de echipa, implicat si dedicat activitatii pe care si-o asuma si am convingerea ca va gestiona si va coordona in bune conditii, atat situatia medicala, cat si proiectele de modernizare a infrastructurii Spitalului Judetean de Urgenta pe care Consiliul Judetean le implementeaza.Tot astazi am emis dispozitia de numire a doctorului Constantin Pasarin in functia de director medical. Doctorul Pasarin este un medic apreciat, cu bune rezultate in mandatele de conducere pe care le-a exercitat la Spitalul Judetean de Urgenta.Le doresc mult succes amandurora si ii asigur de tot sprijinul Consiliului Judetean in activitatea pe care o vor desfasura!" - Aladin Georgescu.Catalin Tutilescu: "Numirea in functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin este una dintre cele mai mari provocari de pana acum si apreciez increderea care mi-a fost acordata de presedintele Consiliului Judetean, Aladin Georgescu!Cred cu tarie ca omul sfinteste locul si impreuna cu personalul medical din cadrul Spitalului voi face o echipa pentru a gestiona in cele mai bune conditii, atat situatia generata de COVID 19, cat si proiectele de modernizare a cladirii principale a Spitalului Judetean de Urgenta si pe cele ale sectiilor exterioare, aflate in implementare!Multa sanatate tuturor!"