Guvernul va lansa o schema de ajutor pentru cinematografie in valoare de 50 de milioane de euro

"Un vector de promovare, foarte puternic, a turismului este schema de ajutor pentru cinematografie. Asta ne ajuta sa promovam imaginea Romaniei. In cursul acestei luni vom lansa, pentru acest an, schema de ajutor. Avem 50 de milioane de euro in buget la dispozitie si vrem sa fie predictibila, vrem sa fie o schema de ajutor multianuala, pusa foarte bine la punct, in asa fel incat Romania sa beneficieze de pe urma acestei scheme de ajutor, sa fie promovata in lume prin industria cinematografica de mare succes", a spus Popescu.Ministrul a subliniat ca el crede foarte mult in dezvoltarea turismului intern si ca, in aceasta perioada de pandemie, multi romani se vor intoarce sa-si petreaca vacantele in tara."Sprijinul pe care trebuie sa-l dam hotelierilor, industriei turismului, trebuie sa se manifeste foarte mult. (...) Avem in perioada 2021-2027 un miliard de euro pentru reabilitarea destinatiilor turistice si ne vom asigura ca vom face acest lucru", a precizat ministrul Economiei.In scopul relansarii economice a turismului, Planul National de Investitii si Relansare Economica prevede o serie de tipuri de masuri si forme de sprijin. Astfel, din circa 1 miliard de euro care vor fi pusi la dispozitia companiilor din domeniile afectate de criza provocata de pandemia SARS-CoV2, aproximativ 350 milioane de euro ar putea merge spre companiile din HoReCa, turism si transporturi.De asemenea, se are in vedere reducerea costurilor cu utilitatile si este in pregatire un program de ajutor pentru instalarea unor panouri fotovoltaice sau a unorstatii de incarcare de automobile, astfel incat operatorii sa poata intra intr-o retea europeana de statii de incarcare, emiterea de vouchere de vacanta speciale pentru pensionari, destinate exclusiv tratamentelor balneoclimaterice si acordarea de stimulente agentiilor de turism pentru fiecare turist strain care sta mai mult de 5 nopti in Romania (incoming).Documentul mai include acordarea de granturi operatorilor economici din turism pentru implementarea masurilor de preventie impotriva virusului SARS-CoV2, garantarea de catre FNGCIMM a voucherelor acordate de agentiile de turism si structurile de primire turistica pentru calatoriile anulate din cauza Covid-19 si emiterea si acordarea unor tichete speciale, destinate exclusiv consumului in unitatile de alimentatie publica autorizate.