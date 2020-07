Ministrul Economiei afirma ca restaurantele raman inchise "atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase". Conditia pentru a se deschide in august

"Atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase, acolo unde raspandirea e mai putin periculoasa, este mai putin iminenta, nu putem vorbi de deschiderea restaurantelor in interior. Eu totusi, sper, ca proprietarii restaurantelor, teraselor sa inteleaga ca e mai bine sa respecte regulile si evident, in momentul in care vom ajunge sa nu mai avem cazuri atat de multe, vom trece la urmatoarea etapa de relaxare si vom deschide restaurantele si in interior", a declarat Virgil Popescu la TVR1, luni seara.Intrebat daca e posibila deschiderea restaurantelor in aceasta vara, ministrul Economiei a declarat ca acestea ar putea functiona din luna august."Da, daca toti respectam. Sa nu uitam ca suntem la jumatatea lui iulie. Avem timp ca, in perioada lui august, spre exemplu, sa putem deschide restaurantele in interior. Cred ca ne vom trezi in al 13-lea ceas si vom incepe sa vedem ca acest virus este real, exista, poate face victime , se pierd vieti omenesti", a mai declarat Virgil Popescu.