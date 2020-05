Ministrul Economiei: Am aprobat o ordonanta de urgenta cu privire la sustinerea marilor consumatori de energie

Ziare.

"Astazi am aprobat o ordonanta de urgenta cu privire la sustinerea marilor consumatori de energie. Este vorba de modificarea ordonantei 81 aprobata anul trecut in decembrie, o ordonanta care permitea sustinerea a 15 ramuri din industrie, deci producatorii romani care au angajati direct si indirect peste 100.000 de salariati, unde exista un risc foarte mare de relocare.Va reamintesc, si nu vreau sa se uite acest lucru, ca prin ordonanta 114 Guvernul PSD practic a aruncat in aer piata de energie electrica si gaze naturale, iar pretul energiei electrice a crescut foarte mult scazand puternic competitivitatea industriei romanesti", a afirmat Virgil Popescu, dupa sedinta de Guvern de joi.El a spus ca, in acest el, companii mari precum Sidex Galati, Alro Slatini s-au trezit puse in imposibilitatea de a mai face fata presiunii pretului energiei electrice."Prin aceasta ordonanta, in urma aprobarii schemei de ajutor de stat de catre Comisia Europeana, deci schema de stat pe care am propus-o in decembrie 2019 a fost aprobata de Comisia Europeana, schema de stat a fost transpusa din nou in ordonanta de urgenta, in legislatie, urmand sa publicam caietul de sarcini si ghidul solicitantului, prin ordin al ministrului, in termen de doua zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei si demararea procedurii de oferire a acestui ajutor de stat.Practic, putem spune ca am adus din nou competitivitate in industria romaneasca, am salvat cateva sute de mii de locuri de munca, am salvat industria romaneasca de o guvernare care nu a facut decat sa mareasca pretul energiei electrice", a spus ministrul Economiei.