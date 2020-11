Ministrul Economiei anunta ca a sesizat Parchetul General cu privire la cele 20 de milioane de masti neconforme

"N-am facut tam-tam, dar am pornit aceasta campanie de verificare a conformitatii mastilor. Au fost sesizari multiple la Protectia Consumatorului si am luat decizia, cam cu o luna in urma, sa facem acest control. Controlul s-a finalizat, ieri am avut discutii cu ANPC si cand am vazut rezultatele controlului am zis ca acest lucru trebuie facut public, pentru ca oamenii, romanii trebuie sa stie, trebuie sa stie ce se gasesc, ce s-a intamplat pana acum", a explicat Virgil Popescu miercuri seara la postul B1 TV Intrebat de unde putea sa stie romanul daca o masca e neconforma sau nu atunci cand intra intr-o farmacie sau intr-un magazin, ministrul Economiei a explicat: "Tocmai aici este problema. S-au dat amenzi de 18 milioane de lei tuturor, si hipermarketurilor, si farmaciilor, si depozitelor, pentru ca nu mi s-a parut normal ca tu, hipermarket, sau tu, farmacie, sa accepti la vanzare - chiar daca responsabilitatea pana la urma e a celui care iti vinde marfa, a importatorului - produse non-conforme, iar daca in hipermarket nu este brandul de farmacie, in farmacie este exclus sa faci asa ceva, pentru ca farmacia e un brand de sanatate si nu poti sa iti permiti ca intr-un brand de sanatate tu sa vinzi o masca, care nu e nici masca medicinala, de uz medical, dar nu este nici masca de protectie. (...)Au fost la vanzare masti neconforme, ele au fost oprite si vorbim de peste 20 de milioane de masti. Au fost oprite la comercializare, s-au dat amenzi".Referitor la posibilitatea ca verificarile derulate de ANPC sa conduca la intocmirea unor dosare penale, liberalul a afirmat: "Exact la asta ma gandeam si am discutat astazi cu directorul general de la ANPC si cu vicepresedintele ANPC sa inaintam, totusi, dosarul - pentru ca este posibil sa existe fapte penale - catre Parchet , pentru ca nu mi se pare absolut deloc normal sa accepti sau sa introduci pe piata si sa minti, practica inselatoare, sa minti pana la urma consumatorii. Ganditi-va ca avem standard de masti medicale, n-a fost respectat, se stie. Avem standard de masti de protectie, nici acesta n-a fost, dar n-avem niciun standard si vindem, si spunem ca sunt masti care te protejeaza"."Mai este un lucru foarte interesant. ANPC a verificat si toate firmele romanesti producatoare - toate, absolut toate firmele producatoare romanesti respecta standardele, toate mastile sunt conforme", a mai spus Virgil Popescu, ministrul Economiei.CITESTE SI: