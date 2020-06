Ministrul Economiei anunta o investitie de 1,2 miliarde de euro la Combinatul Siderurgic Galati

Ziare.

"Am venit pentru a pune bazele celei mai mari investitii din siderurgie din Romania si cred ca din Europa, de 1,2 miliarde de euro in urmatorii cinci ani. Vorbim de o investitie mare, vorbim de o investitie care ar trebui sa transforme Combinatul Siderurgic de la Galati pana in 2030 neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2. Va incepe o investitie care va utiliza gazul, ulterior se va folosi hidrogenul. Practic, vom fi pionierii siderurgiei verzi din Europa si sunt convins ca in urma acestei investitii competitivitatea siderurgiei din Galati va deveni de neurmat de catre altii sau de urmat daca se poate. Imi doresc ca aceasta investitie sa fie numai pentru Galati, dar sa fie si pentru Romania un exemplu, un exemplu de cum se poate ca utilizand fondurile din Green Deal, fondurile private, fondurile bancilor sa putem construi ceva sa ramana urmasilor nostri", a declarat ministrul Economiei Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va fi gata sa se lanseze in parteneriate care sa sustina investitii extrem de importante pentru dezvoltarea economiei romanesti."Echipa care detine si conduce combinatul de la Galati face niste pasi extrem de indrazneti, asumandu-si obiectivul de a transforma combinatul de la Galati in ce se numeste combinat verde, adica combinat neutral din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Drumul pe care a pornit combinatul este un drum sinuos, un drum care va necesita foarte multe investitii si o spun din capul locului ca asa cum pana acuma Guvernul pe care il conduc a fost extrem de deschis la o colaborare in beneficiul reciproc si de acum inainte Guvernul va fi gata sa se lanseze in parteneriate care sa sustina aceste investitii extrem de importante pentru dezvoltarea economiei romanesti", a spus premierul.El a mentionat ca exista perspective certe de crestere a consumului de otel. "Chiar daca Romania astazi este un consumator de otel relativ modest, noi consumam o cantitate de otel cam cat Cehia, in conditiile care populatia Romaniei este dubla, perspectivele de dezvoltare sunt evidente. Previziunea mea este ca atat pe piata interna, dar si pe piata regionala si in general in Europa exista perspective certe de crestere a consumului de otel", a afirmat Ludovic Orban.Premierul si ministrul Economiei au asistat, miercuri, la ceremonia de semnare a Memorandumului de colaborare intre Liberty S.A. Galati si Romgaz S.A.