Ministrul Economiei, despre ajutorul de stat pentru HoReCa: Vorbim de peste 50.000 de firme, o valoare maxima a ajutorului de stat limitata, plafonata la 800.000 de euro

"Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii HoReCa la Guvern, impreuna cu primul-ministru. Am avut o discutie vizavi de problemele care sunt in sectorul HoReCa si le-am adus la cunostinta ca maine, in sedinta de Guvern, o sa citim in prima lectura o Ordonanta de Guvern, prin care vrem sa acordam un ajutor de stat de 20% din pierderea cifrei de afacere aferenta anului 2020 fata de 2019. Ca sa se inteleaga foarte bine, un antreprenor in domeniul HoReCa isi calculeaza cifra de afaceri pe anul 2020, cifra de afaceri pe 2019, face diferenta intre 2020 si 2019 - daca rezultatul este negativ, adica cifra a scazut fata de 2019, 20% din diferenta este pur si simplu ajutor de stat dat direct catre compania respectiva. Direct in cont (n.r. - se varsa banii), de la Ministerul Economiei. Va fi o schema de ajutor de stat directa, gestionata de Ministerul Economiei. Va fi o aplicatie informatica, asa cum am dat drumul si la celelalte aplicatii informatice. Practic, va fi din dreptul unui calculator o evaluare automata, pe Ministerul Economiei (n.r. - site-ul), va fi un program al Ministerului Economiei", a explicat Virgil Popescu, miercuri seara, la B1 TV.Ministrul a explicat ca se va verifica daca cifra de afaceri este aferenta codurilor CAEN."Ceea ce va trebui sa verificam este ca cifra de afaceri sa fie aferenta codurilor CAEN de HoReCa, pentru ca exista posibilitatea ca o companie, chiar din domeniul HoReCa, sa mai aiba si alte coduri CAEN care nu sunt din domeniul HoReCa", a declarat ministrul.Intrebat cand va incepe programul, ministrul Economiei a raspuns ca acesta va demara de la inceputul anului viitor, dupa ce firmele vor avea cifra de afaceri pe acest an. Ministrul a vorbit si despre suma maxima pe care o poate accesa o firma din domeniul HoReCa."Noi am notificat schema la Consiliul Concurentei, care, evident, isi va da un aviz pe ea si o va trimite la Comisia Europeana. In urma aprobarii de catre Comisia Europeana, putem spune ca putem lansa aceasta schema. Vorbim de in jur de peste 50.000 de firme, o valoare maxima a ajutorului de stat este limitata, plafonata la 800.000 de euro pentru ca atata poate fi ajutorul acordat in aceasta perioada de pandemie - este o decizie a Comisiei Europene - per companie maxim. Poate sa fie mai putin. Ca sa ia 800.000 de euro, ar trebui sa aiba o pierdere de 4 milioane de euro. Maximul bugetului care poate fi - daca vorbim de 50 si ceva de mii de firme, ne inchidem in 500 de milioane de euro pe total", a declarat ministrul.Virgil Popescu a explicat ca i se pare "cu bun simt" ca din acesti bani, fiemele sa plateasca si parte din datoriile la stat."O sa fie conditiile de ajutor de stat care sunt pe regulamentul european, adica sa nu fie in dificultate, sa nu aiba de returnat un ajutor de stat, sa nu fie in reorganizare sau in faliment. Daca are datorii la stat, se califica, pentru ca cu banii acestia, evident, vom dori sa isi plateasca si datorii la stat si ceea ce le-am spus - si probabil va fi o conditie pe care o vom introduce - nu vom lasa ca din acesti bani sa isi ridice dividende. Adica mi se pare cu bun simt", a mai precizat Popescu.