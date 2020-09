Ministrul Economiei, despre legea care interzice valorificarea participatiilor statului: "De la CFR Marfa nici macar vagoane vechi nu se mai pot vinde"

"Nu stiu daca s-au gandit, daca au facut-o cu buna stiinta sau din prostie", afirma ministrul Popescu. Ludovic Orban a precizat, la randul sau, ca legea a fost facuta "cu schepsis" pentru a duce cat mai multe companii la faliment. "Domnule Popescu, am inteles ca avem probleme din cauza unei legi idioate care a fost impusa de PSD", a afirmat, Ludovic Orban, joi, in debutul sedintei de Guvern."Da, este vorba despre acea celebra Lege 173/ 220 prin care Parlamentul, pe o perioada de 2 ani de zile, a interzis vanzarea participatiilor statului la companii, iar prin interpretarea CCR , participatia statului inseamna actiuni si active. Ce se intampla? Care este marul otravit si ce probleme o sa avem daca nu vom corecta rapid aceasta lege? Avem odata, in industria de aparare, pe OUG 6, aprobate programe de restructurare, in care vorbim inclusiv de vanzarea unor active si active sociale. Apoi, la Compania Energetica Oltenia avem extrem de multe active sociale, avem biserici, cimitire, cantine, pentru care se plateste in continuare amortizare, impozite, dar care nu aduc venituri si sunt cuprinse in planul de restructurare", a replicat ministrul Virgil Popescu.Acesta a explicat ca si la Nuclearelectrica sunt probleme. "In zona Nuclarelectrica, avem un Memorandum prin care dorim un circuit integrat al producerii de energie electrica si in baza acestuia Uzina de la Feldioara trebuie vanduta catre Nuclearelectrica. Toate aceste lucruri sunt blocate de aceasta lege care dupa parerea mea face foarte mult rau. Nu mai vorbim despre toate societatile cu capital de stat. (...)Daca se afla in procedura de insolventa sau reorganizare vor trece automat in faliment, pentru ca nu se pot aproba programe de restructurare. Nu stiu daca s-au gandit, daca au facut-o cu buna stiinta sau din prostie, dar au facut-o", a adaugat ministrul.Premierul sustine ca legea a fost facuta "cu schepsis". "Ce va mira? Asta este facuta cu schepsis, ca sa bage in faliment o gramada de companii, dar ne resping in Senat pe banda rulanta toate OUG din cadrul programului de relansare economica, parca vor sa blocheze orice masura de relansare economica, sa dea peste cap", a declarat Ludovc Orban.Virgil Popescu a propus o modificare a legii. PNL a atacat la CCR legea adoptata de Parlament care prevede interzicerea timp de doi ani a vanzarii actiunilor la companiile de stat, dar, in final, actul normativ a fost promulgat de presedintele Iohannis.